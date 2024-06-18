Эндокринолог посоветовала россиянам простой способ продлить жизнь

Для долголетия необходимо выпивать две-три чашки кофе ежедневно, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Этот простой способ продлить жизнь врач назвала россиянам в своем Telegram-канале.По словам доктора, кофе способен нейтрализовать часть вреда от малоподвижного образа жизни. Поэтому в первую очередь Павлова посоветовала пить этот напиток офисным работникам, проводящим сидя за столом минимум шесть часов в день.Отказ от кофе при сидячей работе повышает риск преждевременной смерти и из-за проблем с сердечно-сосудистой системойОднако этот риск можно снизить на 30 процентов, регулярно употребляя кофе, заверила эндокринолог. Врач объяснила, что этот напиток содержит много антиоксидантов, которые противостоят окислению клеток. «Чтобы кофе приносил максимум пользы, пейте его только через час после еды и без добавления молока, сахара и сиропов», — добавила врач.

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