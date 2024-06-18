Тренер объяснил, что лучше для похудения: пеший туризм или ходьба

Быстрая прогулка по окрестностям парка или поход по живописной горной тропе — что эффективнее при снижении веса? На этот вопрос ответил эксперт по фитнесу Джаррод Ноббе.Пеший туризм — это не просто тренировка. Вы будете ходить по неровной местности, карабкаться по камням и балансировать на неровных тропах. Благодаря этому вы задействуете сразу несколько групп мышц. Также пребывание на природе поднимет вам настроение и снизит стресс, что очень полезно для здоровья в целом.Походы включают аэробные и анаэробные упражнения, способствующие сжиганию жира и наращиванию мышечной массы. Также обычно длятся такие походы дольше и расстояние во время них проходят большее, чем при обычных прогулках. Это приводит к сжиганию большего количества калорий. Продолжительное время в пути также повышает выносливость, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.Благодаря интервальным тренировкам во время походов вы можете ускорить метаболизм. Этот эффект будет сохраняться даже после окончания похода.Ходьба — один из самых простых и доступных видов физических упражнений, идеально подходящий для людей любого уровня подготовки. Для этого не нужно никакого специального оборудования или особой подготовки. Кроме того, благодаря регулярной ходьбе вы улучшите здоровье сердца и сосудов, ускорите обмен веществ, улучшите психическое самочувствие.Увеличение темпа быстрой ходьбы позволит сжечь больше калорий. Попробуйте также разнообразить режим ходьбы. Сделайте её более интенсивной, добавив ходьбу с отягощениями или треккинговые палки либой найдите маршрут с уклоном, который бросит вызов вашим мышцам.При сравнении потенциала сжигания калорий при походах и ходьбе интенсивность активности играет решающую роль. За счёт разнообразного рельефа и перепадов высот пешие прогулки обычно сжигают больше калорий в час, чем ходьба по ровной поверхности. Однако ходьба всё же является более доступным и лёгким вариантом, поэтому её можно выполнять чаще и в течение более длительного времени. Кроме того, ходьба отличается низкой интенсивностью, поэтому её можно практиковать каждый день.Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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