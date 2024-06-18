Как избавиться от черных точек: 3 маски, которые решат проблему

Черные точки на лице появляются в результате переизбытка себума, который выделяется сальными железами.Он смешивается с пылью и отмершими клетками кожи и в результате этого забивает поры, а контакт с воздухом «окрашивает» подобные соединения в черный цвет.Хорошая новость заключается в том, что избавиться от «пробок» можно даже в домашних условиях – в этом вам помогут собственноручно приготовленные маски.Медовая маскаДля ее приготовления вам понадобится смешать мед и теплое молоко в равных пропорциях. Нанесите смесь на проблемные участки лица и оставьте на 15 минут. Смойте маску теплой водой или отваром трав.Белковая маскаЧтобы сделать эту маску, взбейте белок одного яйца до образования пены. Добавьте 5 мл свежевыжатого лимонного сока, перемешайте и нанесите состав на кожу. Через 20 минут смойте теплой водой, после чего ополосните лицо жидкостью холодной температуры.Маска из простоквашиСмешайте 45 мл простокваши с 10 каплями свежевыжатого лимонного сока. Когда масса станет однородной, нанесите ее на проблемные участки кожи и оставьте на 20 минут. Для удаления состава с лица следует использовать холодную воду.Важно: какой бы вариант вы не выбрали, перед использованием домашнего средства проконсультируйтесь с косметологом и убедитесь в отсутствии аллергии на ингредиенты.

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