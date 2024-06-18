Почему нужно есть редис: 5 причин

Вы не едите редис или делаете это очень редко? Срочно исправляйте данную ошибку!Обязательно включите корнеплод в свой рацион!Дело не только в ярком вкусе и приятной сочности этого овощного растения.Также стоит учитывать, что редиска очень полезна для здоровья.Любитель этого корнеплода может получить сразу пять положительных эффектов от употребления овоща.Снижает риск онкозаболеванийРедис является источником флавоноидов - соединений, снижающих риск развития рака.Положительно влияет на сердце и сосудыУпотребление редиса способствует разжижению крови, нормализации артериального давления и снижению уровня «плохого» холестерина.В овоще немало калия, которой оказывает позитивное влияние на сердце.Положительно влияет на печеньНаличие редиски в рационе способствует нормализации уровня билирубина. Состояние печени улучшается.Положительно влияет на кожуВ корнеплоде содержатся фосфор, цинк и другие компоненты, улучшающие состояние кожного покрова.Способствует похудениюРедис неплохо насыщает, несмотря на свою очень низкую калорийность.Кроме того, употребление овоща способствует улучшению метаболизма: борьба с лишним весом упрощается.Но стоит подчеркнуть, что человек может получить пользу от редиски только при умеренном её употреблении: пяти штук в день достаточно.А ещё есть недуги, при котором частое употребление редиса нежелательно (проблемы с ЖКТ, щитовидной железой). Поэтому перед изменением рациона стоит проконсультироваться с врачом.

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