Почему нужно есть редис: 5 причин
Вы не едите редис или делаете это очень редко? Срочно исправляйте данную ошибку!
Обязательно включите корнеплод в свой рацион!
Дело не только в ярком вкусе и приятной сочности этого овощного растения.
Также стоит учитывать, что редиска очень полезна для здоровья.
Любитель этого корнеплода может получить сразу пять положительных эффектов от употребления овоща.
Снижает риск онкозаболеваний
Редис является источником флавоноидов - соединений, снижающих риск развития рака.
Положительно влияет на сердце и сосуды
Употребление редиса способствует разжижению крови, нормализации артериального давления и снижению уровня «плохого» холестерина.
В овоще немало калия, которой оказывает позитивное влияние на сердце.
Положительно влияет на печень
Наличие редиски в рационе способствует нормализации уровня билирубина. Состояние печени улучшается.
Положительно влияет на кожу
В корнеплоде содержатся фосфор, цинк и другие компоненты, улучшающие состояние кожного покрова.
Способствует похудению
Редис неплохо насыщает, несмотря на свою очень низкую калорийность.
Кроме того, употребление овоща способствует улучшению метаболизма: борьба с лишним весом упрощается.
Но стоит подчеркнуть, что человек может получить пользу от редиски только при умеренном её употреблении: пяти штук в день достаточно.
А ещё есть недуги, при котором частое употребление редиса нежелательно (проблемы с ЖКТ, щитовидной железой). Поэтому перед изменением рациона стоит проконсультироваться с врачом.
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