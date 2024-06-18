Как улучшить состояние волос с помощью горчицы: не все об этом знают

Порошок горчицы относится к полезным и натуральным продуктам, поэтому его активно используют в разных целях.К примеру, его можно применять в качестве чистящего средства.Также активно используют продукт и на даче.Как улучшить состояние волос с помощью горчицыЧтобы волосы росли лучшеПотребуется в отдельную миску отправить по две ложки порошка горчицы, нерафинированного оливкового масла и воды. Следом нужно ввести один куриный желток и две ложки сахара.Доводим компоненты до однородного состояния и на пятнадцать минут оставляем на коже головы. Рост волос вам обеспечен.Еще один вариант для роста волосПотребуется сначала большую ложку дрожжей всыпать в емкость с двумя ложками воды и перемешать. Через 30 минут вводим по большой ложке меда и сахара. Вводим и маленькую ложку дрожжей.Соединяем и наносим на кожу головы примерно на 60 минут, отмечают эксперты.Лучше всего держать волосы под пленкой.

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