Как улучшить состояние волос с помощью горчицы: не все об этом знают
Порошок горчицы относится к полезным и натуральным продуктам, поэтому его активно используют в разных целях.
К примеру, его можно применять в качестве чистящего средства.
Также активно используют продукт и на даче.
Как улучшить состояние волос с помощью горчицы
Чтобы волосы росли лучше
Потребуется в отдельную миску отправить по две ложки порошка горчицы, нерафинированного оливкового масла и воды. Следом нужно ввести один куриный желток и две ложки сахара.
Доводим компоненты до однородного состояния и на пятнадцать минут оставляем на коже головы. Рост волос вам обеспечен.
Еще один вариант для роста волос
Потребуется сначала большую ложку дрожжей всыпать в емкость с двумя ложками воды и перемешать. Через 30 минут вводим по большой ложке меда и сахара. Вводим и маленькую ложку дрожжей.
Соединяем и наносим на кожу головы примерно на 60 минут, отмечают эксперты.
Лучше всего держать волосы под пленкой.
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