Как улучшить состояние волос с помощью горчицы: не все об этом знают



Порошок горчицы относится к полезным и натуральным продуктам, поэтому его активно используют в разных целях.

К примеру, его можно применять в качестве чистящего средства.

Также активно используют продукт и на даче.

Как улучшить состояние волос с помощью горчицы

Чтобы волосы росли лучше

Потребуется в отдельную миску отправить по две ложки порошка горчицы, нерафинированного оливкового масла и воды. Следом нужно ввести один куриный желток и две ложки сахара.

Доводим компоненты до однородного состояния и на пятнадцать минут оставляем на коже головы. Рост волос вам обеспечен.

Еще один вариант для роста волос

Потребуется сначала большую ложку дрожжей всыпать в емкость с двумя ложками воды и перемешать. Через 30 минут вводим по большой ложке меда и сахара. Вводим и маленькую ложку дрожжей.

Соединяем и наносим на кожу головы примерно на 60 минут, отмечают эксперты.

Лучше всего держать волосы под пленкой.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

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