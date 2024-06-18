«Опасные сочетания»: с чем нельзя есть гречку – всего 3 продукта



Многие граждане весьма любят гречневую кашу – как в «чистом виде», так и в сочетании с другими продуктами, например, мясом, рыбой, овощами.

Однако существуют продукты, которые не рекомендуется употреблять вместе с гречкой, поскольку такой «тандем» представляет опасность для организма.

О том, что это за такие «недоброжелатели», рассказала эксперт сетевого издания «БелНовости» повар Юлия Архипова.

Один из несовместимых с гречневой кашей продуктов – это молоко. Могут быть проблемы для организма, хотя кое-кто с молоком в кашу еще и сахар добавляет.

Не нужно употреблять одновременно гречку и куриные яйца. Иначе – риск возникновения тошноты, изжоги, диареи, вздутия живота.

Эксперт обращает внимание: при таком сочетании на организм оказывается дополнительная нагрузка, порой он не выдерживает.

Не рекомендуется есть гречневую кашу с черемшой. В противном случае есть вероятность возникновения проблем с пищеварением.

Кстати, для гречки также не все напитки подходят. Например, специалисты не рекомендуют запивать ее чаем или кофе.

Дело в том, что в данных горячих напитках имеются антиоксидантные соединения, а они мешают усвоению железа из крупы.

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Добавил slava в категорию Гастроэнтерология

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