Потеря обоняния может свидетельствовать о проблемах с сердцем

Учеными из Колледжа медицины человека при Мичиганском государственном университете установлено, что потеря обоняния является одним из маркеров повышенного риска застойной сердечной недостаточности. Результатами соответствующего исследования эксперты поделились в Journal of the American Heart Association (JАНА).Острота обоняния часто снижается, а тои вообще утрачивается с возрастом, передает Planet Today. Ряд исследований демонстрируют, что у каждого четвертого человека к 50 годам снижается способность улавливать запахи. А в возрасте 80+ уже свыше половины людей имеют подобные сложности. Что нередко приводит к снижению качества жизни и даже усилению рисков. Например, человек не почувствует запаха испорченной пищи или утечку газа.В новом исследовании приняли участие испытуемые возрастной категории от 70 до 79 лет, их было 2537 добровольцев. Выяснилось, что потеря обоняния может быть в числе признаков застойной сердечной недостаточности (ЗСН).При этом патологическом состоянии сердце не способно перекачивать достаточный объем крови либо делает это лишь при аномально высоком давлении. ЗСН развивается как следствие слабости сократительной функции сердца. Обнаружилось, что при потере обоняния вероятность застойной сердечной недостаточности повышалась примерно на 30%.

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