Чем полезны ягоды вишни: 6 удивительных свойств для здоровья

Вишня употребляется человеком в пищу уже более двух тысяч лет. У этого удивительного дерева целебным является абсолютно все.Недаром вишню воспевают в песнях и стихах. Например, плоды вишни не только имеют чудесный вкус и аромат, но и чрезвычайно полезны.Неслучайно они считаются символом женственности, плодовитости и достатка. Красота и плодовитость напрямую зависят от здоровья организма. Вишневые ягоды активно помогают поддерживать здоровье.Благодаря сложному химическому составу вишневые ягоды являются ценным продуктом питания и могут заменить многие аптечные баночки с биологически активными добавками.Польза вишни для нервной системыВсем известна фраза: "Все болезни от нервов!". Плоды вишни издревле применялись в народной медицине при стрессах, бессонницах, неврозах, депрессии, склерозе, эпилепсии.Свежие ягоды, отвары, компоты и настойки из вишни обладают успокаивающим и антинейродегенеративным действием.Употребление вишни предупреждает развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона. Научное объяснение благотворному влиянию вишни на нервную систему дает богатейший химический состав плодов.Польза вишни при кашле и простудных заболеванияхВишня оказывает противовоспалительное, антисептическое, отхаркивающее и жаропонижающее действие.Вишневый сок и компот эффективно помогают облегчить состояние больного при заболеваниях, протекающих с температурой и кашлем, например, при бронхите.Ягоды и листья вишни применяются для лечения гриппа и простуды. Листья повышают иммунитет, обладают мочегонным свойством и улучшают работу почек, что важно для организма, особенно при высокой температуре и инфекциях.Польза вишни для сердечно-сосудистой системыЯгоды вишни и отвар листьев вишни — кладезь полезных веществ для сердца и сосудов.Вишневые плоды снижают свертываемость крови, препятствуют образованию тромбов, снижают уровень холестерина, уменьшают отечность, укрепляют кровеносные сосуды, улучшают кроветворение, помогают при перепадах давления, уменьшают воздействие свободных радикалов.Эти целебные свойства делают вишню мощным оружием в борьбе с инсультами, инфарктами, ишемической болезнью сердца и мозга, тромбофлебитами и флеботромбозами, анемией, гипертоническими кризами и другими нарушениями сердечно-сосудистой системы и кроветворения.Польза вишни в профилактике риска возникновения онкологииПлоды и листья вишни обладают противораковыми свойствами и помогают регулировать иммунную систему.Большое содержание альфа-аминокислот в ягодах вишни способствует выработке мелатонина. А большое содержание мелатонина в организме необходимо для профилактики опухолей и замедления прогрессирования размножения раковых клеток.Эллаговая кислота, содержащаяся в вишне, тоже блокирует развитие раковых клеток.Антоцианы, флавоноиды и антиоксиданты вишневых ягод и листьев являются незаменимыми помощниками в профилактике онкологических заболеваний.Польза вишни при заболеваниях суставовОтличающаяся своим противовоспалительным и обезболивающим эффектом, вишня эффективно применяется при лечении заболеваний суставов.Ягоды и листья вишни позволяют облегчить симптомы и снять воспаление при ревматоидном артрите и подагре, потому что значительно снижают концентрацию C-реактивного белка и выводят мочевую кислоту из организма.Вишня значительно может облегчить состояние больного при остеоартрите. Особенно полезны кислые терпкие сорта вишни.Польза вишни для красотыПлоды вишни богаты антиоксидантами, что делает ягоду омолаживающим средством.Вишня ускоряет метаболизм, регулирует работу пищеварительного тракта, борется со свободными радикалами, насыщает организм незаменимыми веществами.В результате такого действия при регулярном употреблении вишневых ягод значительно улучшается состояние кожи и волос, нормализуется обмен в жировой ткани, что способствует профилактике ожирения.Содержание в ягодах фитоэстрогенов обеспечивает гормональный баланс.Вкусные сочные плоды подарят стройную фигуру, гладкую упругую кожу и крепкие густые волосы. Недаром вишня является символом женственности!Вишню можно считать поистине волшебным деревом, обладающим уникальной силой, а маленькие ароматные вишневые ягоды — драгоценным подарком природы.Противопоказаний у вишни практически нет. Но следует быть аккуратными при употреблении ягод людям, имеющим хронические заболевания желудка, не следует употреблять вишню натощак и в больших количествах.

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