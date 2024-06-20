Вся правда о красном чае: факты, о которых нужно знать каждому

А знаете ли вы, что красный чай – чрезвычайно полезен не только для здоровья, он является также прекрасным средством для сохранения красоты и молодости?Если вы мечтаете о сильных блестящих волосах, гладкой коже,- употребление этого вкусного горячего напитка будет весьма кстати.Причем среди всех видов чая первенство по поддержанию красоты тела отдается именно красному.Только не стоит путать красный чай с каркаде, который по сути к чаю не имеет никакого отношения, это просто высушенные цветочные лепестки известного многим растения — гибискус.То, что мы называем черным (из-за темного цвета чаинок), на самом деле, и есть – красный чай.Именно такое название он носит на своей родине – в Китае, благодаря тому, что при заваривании приобретает насыщенный красно-коричневый оттенок.Однако следует помнить, что настоящую пользу нам может дать лишь высококачественный красный чай. Таковой редко встретишь на прилавках супермаркета, и приобретать его лучше в специализированных магазинах.Правда, настоящий качественный чай стоит недешево, но эта цена полностью окупается чрезвычайно полезными свойствами и изысканным вкусом напитка.Это растение имеет очень сложный и богатый состав, что позволяет ему оказывать многостороннее благотворное воздействие на организм человека.Среди прочих полезных веществ, можно отметить: каротин и витамин А, необходимый для красоты и силы волос, укрепления костей, а также поддержания тонуса и чистоты кожи витамин В, который стимулирует и балансирует обменные процессы в организме, витамин С — повышает иммунитет.

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