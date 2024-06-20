5 продуктов, которые зря считаются вредными: они приносят пользу организму, но есть важное условие

Многие продукты питания имеют незаслуженную репутацию вредных для здоровья.На самом деле, такую еду можно употреблять.Она не нанесёт вам никакого вреда. Скорее, наоборот.Но есть важное условие: употребление этих продуктов должно быть умеренным.Кроме того, в некоторых случаях важное значение имеют разновидность продукта и способ термической обработки.Итак, какая еда зря считается вредной?МакароныМакаронные изделия считаются одним из главных «врагов» фигуры.На самом деле, макароны из твёрдых сортов пшеницы вполне полезны при умеренном употреблении: они неплохо насыщают и являются источником важных для человеческого организма веществ и микроэлементов.ШоколадВы любите шоколадки? Тогда не отказывайте себе в этих сладостях!Употребляйте шоколад. Но лучше выбрать тёмный, а не молочный. Шоколадные батончики тоже не лучший выбор.ХлебВам сложно отказаться от хлеба на диете? Тогда не выключайте его из рациона. Просто ешьте хлебобулочные изделия чуть реже.Кроме того, при умеренном употреблении хлеб полезен. Ведь в нём есть клетчатка, калий и магний.КартошкаОвощ является отличным источником витаминов, калия и марганца.Только картошку лучше не жарить, а варить или запекать.КофеВы являетесь любителем этого бодрящего напитка? Тогда не отказывайтесь от него! Даже во время диеты.Одна чашечка в день не нанесёт никакого вреда вашему здоровью. Скорее, наоборот.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки