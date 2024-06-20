Профилактика остеохондроза: 5 советов – и спина никогда не будет болеть

Остеохондроз является самой распространенной причиной, из-за которых человек испытывает боли в спине.Его говорить на «медицинском языке», то речь идет о хроническом дегенеративно-дистрофическом заболевании позвоночника, в результате которого поражаются хрящи, костные ткани и связки.Причины появления остеохондрозаЗаболевание считается многофакторным, так как может быть вызвано множеством причин, включая наследственность, проблемы с сосудами, нарушения обмена веществ и другие факторы.Чаще всего заболевание вызывается не одной причиной, а сразу несколькими.Один из основных факторов риска – постоянная нагрузка на опорно-двигательный аппарат.К другим факторам риска относятся: плоскостопие, лишний вес, низкая физическая активность, неправильное поднятие тяжестей, травмы позвоночника, неудобная обувь.Профилактика остеохондрозаОсновная рекомендация, которую врачи дают своим пациентам, – вести активный и здоровый образ жизни.Важно больше двигаться: делать зарядку, бегать или кататься на велосипеде. Необходимо следить за осанкой, особенно при сидячей работе, держать спину ровно и расслаблять плечи. Для поддержки позвоночника следует выбирать удобные кресла и стулья.Другие рекомендации включают:1. Правильное и сбалансированное питание.2. Контроль массы тела.3. Сон на ортопедическом матрасе и подушке.4. Ношение удобной обуви и отказ от высоких каблуков.5. Регулярное выполнение лечебной гимнастики.

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