Профилактика остеохондроза: 5 советов – и спина никогда не будет болеть

Остеохондроз является самой распространенной причиной, из-за которых человек испытывает боли в спине.

Его говорить на «медицинском языке», то речь идет о хроническом дегенеративно-дистрофическом заболевании позвоночника, в результате которого поражаются хрящи, костные ткани и связки.

Причины появления остеохондроза

Заболевание считается многофакторным, так как может быть вызвано множеством причин, включая наследственность, проблемы с сосудами, нарушения обмена веществ и другие факторы.

Чаще всего заболевание вызывается не одной причиной, а сразу несколькими.

Один из основных факторов риска – постоянная нагрузка на опорно-двигательный аппарат.

К другим факторам риска относятся: плоскостопие, лишний вес, низкая физическая активность, неправильное поднятие тяжестей, травмы позвоночника, неудобная обувь.

Профилактика остеохондроза

Основная рекомендация, которую врачи дают своим пациентам, – вести активный и здоровый образ жизни.

Важно больше двигаться: делать зарядку, бегать или кататься на велосипеде. Необходимо следить за осанкой, особенно при сидячей работе, держать спину ровно и расслаблять плечи. Для поддержки позвоночника следует выбирать удобные кресла и стулья.

Другие рекомендации включают:

1. Правильное и сбалансированное питание.

2. Контроль массы тела.

3. Сон на ортопедическом матрасе и подушке.

4. Ношение удобной обуви и отказ от высоких каблуков.

5. Регулярное выполнение лечебной гимнастики.

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