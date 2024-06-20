Врач назвал причины повышения артериального давления

Подъем артериального давления может указывать как на характер артериальной гипертонии, так и на нарушения ведения здорового образа жизни, рассказал РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург."Изменения цифры артериального давления в периоды его подъема могут быть обусловлены как характером артериальной гипертонии, так и нарушениями ведения здорового образа жизни. В частности, при физических перегрузках, длительном пребывании на солнце, злоупотреблении различными видами пищи, алкоголем и при курении", - сказал Гинзбург.При этом гипертоники, а также люди, у которых уже имеются определенные тенденции к повышению артериального давления, должны соблюдать немедикаментозные методы профилактики артериальной гипертонии. "Они должны контролировать артериальное давление путем самостоятельного измерения. Соблюдать дозированные физические нагрузки, режимы отдыха и сна, исключение определенных видов продуктов питания, значительное сокращение потребления поваренной соли", - отметил Гинзбург.Также врач напомнил, что человек часто не чувствует свое артериальное давление, это может представлять опасность для гипертоников, потому что такие люди начинают адаптироваться к высокому давлению, а это, в свою очередь, приводит к прогрессированию заболевания."Артериальная гипертония – это хронический процесс, и прогрессирование заболевания идет по мере увеличения количества длительности самого заболевания. Поэтому именно профилактические мероприятия должны быть проведены на всех этапах лечения данных больных. Их обязательно назначит лечащий врач", - ответил кардиолог на вопрос о том, происходят ли необратимые изменения в организме при повышенном давлении.

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