В каком виде полезно есть сало: оказывается, многие не догадываются
Содержащиеся в сале жирные кислоты обладают желчегонным действием и повышают выработку хорошего холестерина, способствующего снижению риска развития атеросклероза.
От других жиров сало выгодно отличается содержанием арахидоновой кислоты, необходимой для нормальной работы сердца и иммунной системы.
Однако крайне важно употреблять этот полезный продукт правильно.
В каком виде полезно есть сало
Поскольку при жарке сало теряет полезные свойства, его лучше употреблять в соленом виде.
Каждый день и помногу сало есть нельзя. Взрослому здоровому человеку можно употреблять не больше 30-40 граммов сала два-три раза в неделю.
Противопоказано сало при болезнях кишечника, панкреатите, камнях в желчном пузыре.
Также не рекомендуется употреблять этот продукт на голодный желудок, это чревато воспалением поджелудочной железы.
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