В каком виде полезно есть сало: оказывается, многие не догадываются

Сало – весьма полезный продукт, содержащий в большом количестве витамины А, Д и Е, а также кальций, натрий, магний, фосфор, марганец, цинк, железо, медь и селен.Содержащиеся в сале жирные кислоты обладают желчегонным действием и повышают выработку хорошего холестерина, способствующего снижению риска развития атеросклероза.От других жиров сало выгодно отличается содержанием арахидоновой кислоты, необходимой для нормальной работы сердца и иммунной системы.Однако крайне важно употреблять этот полезный продукт правильно.В каком виде полезно есть салоПоскольку при жарке сало теряет полезные свойства, его лучше употреблять в соленом виде.Каждый день и помногу сало есть нельзя. Взрослому здоровому человеку можно употреблять не больше 30-40 граммов сала два-три раза в неделю.Противопоказано сало при болезнях кишечника, панкреатите, камнях в желчном пузыре.Также не рекомендуется употреблять этот продукт на голодный желудок, это чревато воспалением поджелудочной железы.

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