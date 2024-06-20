Названы самые полезные для здоровья мозга специи: доступны каждому

Здоровье головного мозга может зависеть от употребления специй. Так что стоит перестать смотреть на перец или корицу, как на вкусовые добавки.Зная о том, что любит мозг, можно не просто оздоровить его, но также улучшить память, концентрацию внимания и когнитивные способности.Зарубежные ученые выяснили, какие специи необходимо включить в рацион, чтобы поддержать здоровье мозга.Черный перецГлавный компонент, который перец несет мозгу – это вещество пиперин. Оно улучшает память, когнитивные функции, повышает активность протекающих в головном мозге процессов.КорицаЭто скорее пряность, но менее полезной для мозга от этого корица не становится. Если употреблять ее каждый день, можно предотвратить развитие диабета, нормализовать уровень сахара в крови и снизить резистентность к инсулину.ИмбирьВ этом случае молотый. Содержащийся в нем гингерол является антиоксидантным и противовоспалительным средством, улучшает когнитивные функции, снижает риск развития воспалений и последствий стресса.Мускатный орехОн содержит миристицин – вещество, отвечающее за улучшение памяти и предотвращающее дегенерацию нервных путей.КуркумаКуркумин — это вещество, являющееся противовоспалительным и антиоксидантным средством. Вместе с этим куркума полезна для печени.

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