Названы самые полезные для здоровья мозга специи: доступны каждому

Здоровье головного мозга может зависеть от употребления специй. Так что стоит перестать смотреть на перец или корицу, как на вкусовые добавки.

Зная о том, что любит мозг, можно не просто оздоровить его, но также улучшить память, концентрацию внимания и когнитивные способности.

Зарубежные ученые выяснили, какие специи необходимо включить в рацион, чтобы поддержать здоровье мозга.

Черный перец

Главный компонент, который перец несет мозгу – это вещество пиперин. Оно улучшает память, когнитивные функции, повышает активность протекающих в головном мозге процессов.

Корица

Это скорее пряность, но менее полезной для мозга от этого корица не становится. Если употреблять ее каждый день, можно предотвратить развитие диабета, нормализовать уровень сахара в крови и снизить резистентность к инсулину.

Имбирь

В этом случае молотый. Содержащийся в нем гингерол является антиоксидантным и противовоспалительным средством, улучшает когнитивные функции, снижает риск развития воспалений и последствий стресса.

Мускатный орех

Он содержит миристицин – вещество, отвечающее за улучшение памяти и предотвращающее дегенерацию нервных путей.

Куркума

Куркумин — это вещество, являющееся противовоспалительным и антиоксидантным средством. Вместе с этим куркума полезна для печени.

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