Названы самые полезные для здоровья мозга специи: доступны каждому
Зная о том, что любит мозг, можно не просто оздоровить его, но также улучшить память, концентрацию внимания и когнитивные способности.
Зарубежные ученые выяснили, какие специи необходимо включить в рацион, чтобы поддержать здоровье мозга.
Черный перец
Главный компонент, который перец несет мозгу – это вещество пиперин. Оно улучшает память, когнитивные функции, повышает активность протекающих в головном мозге процессов.
Корица
Это скорее пряность, но менее полезной для мозга от этого корица не становится. Если употреблять ее каждый день, можно предотвратить развитие диабета, нормализовать уровень сахара в крови и снизить резистентность к инсулину.
Имбирь
В этом случае молотый. Содержащийся в нем гингерол является антиоксидантным и противовоспалительным средством, улучшает когнитивные функции, снижает риск развития воспалений и последствий стресса.
Мускатный орех
Он содержит миристицин – вещество, отвечающее за улучшение памяти и предотвращающее дегенерацию нервных путей.
Куркума
Куркумин — это вещество, являющееся противовоспалительным и антиоксидантным средством. Вместе с этим куркума полезна для печени.
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