Продукты для здоровья печени

Печень участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма, регулирует обмен веществ, секретирует желчь, необходимую для пищеварения, является биологическим фильтром, очищающим кровь от токсинов и вредных веществ, участвует в обмене витаминов и микроэлементов.Печень выполняет около 500 различных функций, нарушение которых сказывается на функционировании практически каждого органа в нашем организме, рассказывает Мария Капралова.Питание, конечно же, влияет на весь наш организм, и некоторые продукты особенно важны для поддержания и восстановления здоровья печени.Рыба лососевых пород, скумбрия, палтусОна содержит омега-3 жирные кислоты, которые являются полезными ненасыщенными жирами и полезны для здоровья сердца, мозга и печени. Если употреблять жирную рыбу два раза и более в неделю, то снизится уровень плохого холестерина (ЛПНП).Овсяная кашаОвсянка — одна из самых популярных каш в мире, которая нормализует работу ЖКТ и снижает кислотность. Она способствует абсорбции жира, уменьшая нагрузку на печень, и помогает выводить токсины.АвокадоСодержит необходимые нашему организму аминокислоты, клетчатку и антиоксиданты. Это способствует выведению шлаков, которые накапливаются в нашем теле.Также эти фрукты содержат глутатион — соединение, необходимое печени для выведения токсинов.Нерафинированное оливковое маслоСоздает защиту для печени — продукт борется с окислительным стрессом органа, что благотворно отражается на его клеткахОрехи - миндаль, кедровые, грецкие и фундукОрехи очень питательны и содержат большое количество полезных жиров. Помимо укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы, они снижают частоту заболеваний печени.Из всех видов орехов грецкие – одни из наиболее полезных для снижения жировой болезни печени. В них много антиоксидантов, омега-6 и омега-3 жирных кислот.Самым опасным сочетанием для печени является животный жир и сахар, старайтесь читать составы и следить за рационом, чтобы эти 2 продукта встречались как можно реже и не наносили вред вашей печени.Помимо вышесказанного, необходимо включить в рацион свежие овощи и фрукты, вести активный образ жизни, пить достаточное количество воды и высыпаться!Ну и конечно же, слушать сигналы организма и своевременно проходить обследования, чтобы контролировать своё здоровье и состояние внутренних органов.

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