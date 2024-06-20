Продукты для здоровья печени

Печень участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма, регулирует обмен веществ, секретирует желчь, необходимую для пищеварения, является биологическим фильтром, очищающим кровь от токсинов и вредных веществ, участвует в обмене витаминов и микроэлементов.

Печень выполняет около 500 различных функций, нарушение которых сказывается на функционировании практически каждого органа в нашем организме, рассказывает Мария Капралова.

Питание, конечно же, влияет на весь наш организм, и некоторые продукты особенно важны для поддержания и восстановления здоровья печени.

Рыба лососевых пород, скумбрия, палтус

Она содержит омега-3 жирные кислоты, которые являются полезными ненасыщенными жирами и полезны для здоровья сердца, мозга и печени. Если употреблять жирную рыбу два раза и более в неделю, то снизится уровень плохого холестерина (ЛПНП).

Овсяная каша

Овсянка — одна из самых популярных каш в мире, которая нормализует работу ЖКТ и снижает кислотность. Она способствует абсорбции жира, уменьшая нагрузку на печень, и помогает выводить токсины.

Авокадо

Содержит необходимые нашему организму аминокислоты, клетчатку и антиоксиданты. Это способствует выведению шлаков, которые накапливаются в нашем теле.

Также эти фрукты содержат глутатион — соединение, необходимое печени для выведения токсинов.

Нерафинированное оливковое масло

Создает защиту для печени — продукт борется с окислительным стрессом органа, что благотворно отражается на его клетках

Орехи - миндаль, кедровые, грецкие и фундук

Орехи очень питательны и содержат большое количество полезных жиров. Помимо укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы, они снижают частоту заболеваний печени.

Из всех видов орехов грецкие – одни из наиболее полезных для снижения жировой болезни печени. В них много антиоксидантов, омега-6 и омега-3 жирных кислот.

Самым опасным сочетанием для печени является животный жир и сахар, старайтесь читать составы и следить за рационом, чтобы эти 2 продукта встречались как можно реже и не наносили вред вашей печени.

Помимо вышесказанного, необходимо включить в рацион свежие овощи и фрукты, вести активный образ жизни, пить достаточное количество воды и высыпаться!

Ну и конечно же, слушать сигналы организма и своевременно проходить обследования, чтобы контролировать своё здоровье и состояние внутренних органов.

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