Продукты для здоровья печени
Печень выполняет около 500 различных функций, нарушение которых сказывается на функционировании практически каждого органа в нашем организме, рассказывает Мария Капралова.
Питание, конечно же, влияет на весь наш организм, и некоторые продукты особенно важны для поддержания и восстановления здоровья печени.
Рыба лососевых пород, скумбрия, палтус
Она содержит омега-3 жирные кислоты, которые являются полезными ненасыщенными жирами и полезны для здоровья сердца, мозга и печени. Если употреблять жирную рыбу два раза и более в неделю, то снизится уровень плохого холестерина (ЛПНП).
Овсяная каша
Овсянка — одна из самых популярных каш в мире, которая нормализует работу ЖКТ и снижает кислотность. Она способствует абсорбции жира, уменьшая нагрузку на печень, и помогает выводить токсины.
Авокадо
Содержит необходимые нашему организму аминокислоты, клетчатку и антиоксиданты. Это способствует выведению шлаков, которые накапливаются в нашем теле.
Также эти фрукты содержат глутатион — соединение, необходимое печени для выведения токсинов.
Нерафинированное оливковое масло
Создает защиту для печени — продукт борется с окислительным стрессом органа, что благотворно отражается на его клетках
Орехи - миндаль, кедровые, грецкие и фундук
Орехи очень питательны и содержат большое количество полезных жиров. Помимо укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы, они снижают частоту заболеваний печени.
Из всех видов орехов грецкие – одни из наиболее полезных для снижения жировой болезни печени. В них много антиоксидантов, омега-6 и омега-3 жирных кислот.
Самым опасным сочетанием для печени является животный жир и сахар, старайтесь читать составы и следить за рационом, чтобы эти 2 продукта встречались как можно реже и не наносили вред вашей печени.
Помимо вышесказанного, необходимо включить в рацион свежие овощи и фрукты, вести активный образ жизни, пить достаточное количество воды и высыпаться!
Ну и конечно же, слушать сигналы организма и своевременно проходить обследования, чтобы контролировать своё здоровье и состояние внутренних органов.
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