Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок

Российский врач Александра Разаренова рассказала, кому не стоит пить томатный сок или нужно пить его с осторожностью, сообщает Zakon.kz.Как отметила доктор Разаренова в беседе с радио Sputnik, несмотря на содержание большого количества полезных нутриентов, томатный сок подходит для питья не всем.По словам врача, томатный сок под запретом в тех случаях, когда имеются гастрит, язвенная болезнь или склонность к изжоге – при данных патологиях томаты противопоказаны из-за высокой кислотности."Людям с заболеваниями почек, особенно тем, кто должен следить за потреблением калия, рекомендуется ограничить количество томатного сока в рационе. В некоторых случаях напиток содержит следы глютена, что вредно для людей с целиакией или непереносимостью глютена. Томатный сок может взаимодействовать с определенными препаратами, поэтому людям, регулярно принимающим лекарства, следует проконсультироваться со специалистом перед его употреблением", – отметила Разаренова.Производители нередко добавляют в томатный сок сахар, в результате он становится потенциально вредным для людей с диабетом и лишним весом.Кроме того, в напитке часто содержится соль, употребление которой может ухудшать состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предостерегла она.

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