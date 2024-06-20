Можно ли есть суп каждый день? На этот вопрос есть однозначный ответ

Многие любители супов задаются вопросом: «А можно ли есть это блюдо каждый день?»

На этот вопрос есть простой ответ: «Да, можно».

Но без оговорок всё же не обошлось. Во-первых, ежедневное употребление супа - это вовсе не обязательное действие.

Во-вторых, для столь частого употребления подходят далеко не все жидкие блюда.

Можно ли есть суп каждый день

Если вы любите супы и делаете их лёгкими, нежирными, умеренно калорийными и не очень тяжёлыми для желудка и кишечника, то можете употреблять эти блюда каждый день.

Более того, подобная кулинарная привычка принесёт только пользу вашему организму.

Впрочем, если вы не являетесь огромным любителем супов и употребляете их, скорее, для разнообразия рациона и для улучшения работы ЖКТ, то достаточно двух-трёх подобных трапез в неделю.

Какие супы нельзя есть каждый день

Речь идёт о супах, которые отличаются высокой калорийностью, высоким содержанием жиров, большим количеством соли.

«Тяжёлые» супы явно не подходят для ежедневного употребления. В первую очередь речь идёт о гороховом и грибном.

Плохим выбором станет суп с бульонным кубиком. Супы в пакетиках тоже не лучший вариант

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Добавил ignat в категорию Гастроэнтерология

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