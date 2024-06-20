Можно ли есть суп каждый день? На этот вопрос есть однозначный ответ

Многие любители супов задаются вопросом: «А можно ли есть это блюдо каждый день?»На этот вопрос есть простой ответ: «Да, можно».Но без оговорок всё же не обошлось. Во-первых, ежедневное употребление супа - это вовсе не обязательное действие.Во-вторых, для столь частого употребления подходят далеко не все жидкие блюда.Можно ли есть суп каждый деньЕсли вы любите супы и делаете их лёгкими, нежирными, умеренно калорийными и не очень тяжёлыми для желудка и кишечника, то можете употреблять эти блюда каждый день.Более того, подобная кулинарная привычка принесёт только пользу вашему организму.Впрочем, если вы не являетесь огромным любителем супов и употребляете их, скорее, для разнообразия рациона и для улучшения работы ЖКТ, то достаточно двух-трёх подобных трапез в неделю.Какие супы нельзя есть каждый деньРечь идёт о супах, которые отличаются высокой калорийностью, высоким содержанием жиров, большим количеством соли.«Тяжёлые» супы явно не подходят для ежедневного употребления. В первую очередь речь идёт о гороховом и грибном.Плохим выбором станет суп с бульонным кубиком. Супы в пакетиках тоже не лучший вариант

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