Вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника оценили
Врач объяснила, что проглатывание ртути не опасно для жизни, так как она практически не всасывается в кишечнике. Однако вероятность отравления этим металлом из разбитого градусника все же существует. Если ребенок проглотил шарики ртути, необходимо вызвать скорую помощь и сделать промывание.
«Обратиться за медицинской помощью нужно еще и потому, что вместе с ртутью при проглатывании внутрь могли попасть осколки градусника. Кроме того, нельзя исключить и вдыхание паров ртути, что может вызвать отравление», — отметила специалист.
Доктор также рассказала, что отравление ртутью может быть острым и хроническим. Острое возникает при однократном контакте с высокой дозой ртути, а хроническое — когда она в малых дозах воздействует на человека в течение долгого времени. Симптомами хронического отравления ртутью она назвала жалобы на слабость, утомляемость, тошноту и рвоту. При сохранении источника загрязнения постепенно могут присоединиться признаки поражения других органов.
При остром отравлении парами ртутью на первый план выйдут жалобы на кашель, боль в горле, в животе, нарушение стула, при длительном контакте — острое повреждение почек. Важно понимать, что в градусниках содержится от одного до четырех-пяти миллилитров ртути — этого количества достаточно, чтобы вызвать отравление
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Добавил Ivan в категорию Разное
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