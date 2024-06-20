Вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника оценили

Врач-терапевт, нефролог медицинской компании «СберЗдоровье» Евгения Харионовская оценила вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника. Об этом она рассказала «Ленте.ру».Врач объяснила, что проглатывание ртути не опасно для жизни, так как она практически не всасывается в кишечнике. Однако вероятность отравления этим металлом из разбитого градусника все же существует. Если ребенок проглотил шарики ртути, необходимо вызвать скорую помощь и сделать промывание.«Обратиться за медицинской помощью нужно еще и потому, что вместе с ртутью при проглатывании внутрь могли попасть осколки градусника. Кроме того, нельзя исключить и вдыхание паров ртути, что может вызвать отравление», — отметила специалист.Доктор также рассказала, что отравление ртутью может быть острым и хроническим. Острое возникает при однократном контакте с высокой дозой ртути, а хроническое — когда она в малых дозах воздействует на человека в течение долгого времени. Симптомами хронического отравления ртутью она назвала жалобы на слабость, утомляемость, тошноту и рвоту. При сохранении источника загрязнения постепенно могут присоединиться признаки поражения других органов.При остром отравлении парами ртутью на первый план выйдут жалобы на кашель, боль в горле, в животе, нарушение стула, при длительном контакте — острое повреждение почек. Важно понимать, что в градусниках содержится от одного до четырех-пяти миллилитров ртути — этого количества достаточно, чтобы вызвать отравление

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