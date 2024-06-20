Норма изменилась: каким должно быть давление у пожилых людей

Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это все пересмотрено.Давление у человека может меняться в зависимости от времени суток. У одних оно повышается в утренние часы, у других – во второй половине дня. Третьи ощущает давление к вечеру, а кто-то ночью или рано утром.Ночная и ранняя утренняя гипертония – это поздняя запущенная гипертония, которая нередко кончается летальным исходом. Инсультом или инфарктом во время сна.Чтобы давление было в пределах нормы, Серебрянский советует обратиться к врачу, который поможет выяснить причину гипертонии. В некоторых случаях пациенту требуется только массаж, а в других – серьезное лечение. В частности, врач может назначить лекарства, которые будут снижать давление до приемлемого показателя."Если причина в шейном и грудном отделе позвоночника, то можно помассировать определенные участки. Но если причина в том, что есть опухоль надпочечников, если причина в том, что имеется гипертония, обусловленная сужением почечных сосудов, если гипертония связана с другими факторами, располагающими к этому, то просто нужно лечить", – говорит специалист.При высоком давлении, если его не снижать, увеличивается риск кровоизлияния в мозг, то есть мозговые инсульты. Увеличивается риск инфаркта миокарда, отека легких, сердечной недостаточности. Могут быть отеки ног, тромботические или тромбоэмболические осложнения.Ранее россиян предупредили о главной ошибке, которую совершают гипертоники. По словам врача-кардиолога Юлии Маршинцевой, речь идет об отказе от поддерживающих стабильное состояние лекарств. По ее словам, людям, страдающим от этой проблемы, назначают терапию. Однако когда у таких пациентов стабилизируется давление, они перестают пить медикаменты. В результате гипертония снова возвращается.

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