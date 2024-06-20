Диетолог предупредила о вреде арбузов для фигуры

Арбузы могут вызвать инсулинорезистентность, которая приведет к ожирению, предупредила член Национального общества диетологов Юлия Зинченко. О вреде арбузов для фигуры она рассказала в беседе с aif.ru.Специалистка подчеркнула, что арбузы, как и другие фрукты и ягоды, полезны, и добавила, что они должны присутствовать в любом рационе. Однако, если есть их в слишком больших количествах, то обилие сахарозы и фруктозы резко повысит уровень глюкозы в крови, а это спровоцирует выброс инсулина и далее приступ голода.В этом и заключается недостаток арбуза: мы часто не замечаем, как съедаем половину плода за один присест — не ограничиваемся нормой в два-три кускаЗинченко назвала разгрузочные дни на арбузе самым вредным советом для похудения. Она объяснила, что сладкие плоды имеют высокий гликемический индекс и содержат много простых сахаров. «Если есть арбуз в большом количестве и не заниматься спортом, глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир и оседать на боках и в области живота», — заявила диетолог. Кроме того, она добавила, что избыток фруктозы — более 15 граммов в сутки — может привести к ожирению печени.

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