Названы доступные способы замедлить старение

Ощущение счастья может снижать риск развития хронических заболеваний, поэтому довольные жизнью люди живут дольше. К такому выводу пришли эксперты из Шанхайского университета Цзяо Тонг. Доступные способы замедлить старение назвало издание The SunПрофессор Тианге Ван заявил, что наличие тесной связи между высоким уровнем стресса и развитием различных заболеваний научно доказано. По его словам, проблемы с психическим здоровьем повышают риск развития, например, патологий сердца или рака молочной железы.В том числе это объясняется тем, что несчастные люди больше времени проводят перед телевизором, не занимаются спортом, несбалансированно питаются. Также они употребляют мало свежих фруктов и сыра, который, по заверениям ученых, способен поднимать настроение.Исследователи перечислили и основные причины преждевременного старения: курение, неправильное питание, прием некоторых лекарств, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина и давления.Между тем поддержание физической формы и активности, а также употребление большего количества фруктов и сыра замедляют старениеПо данным издания, чтобы сохранить здоровье и продлить молодость, также следует пить достаточно воды; общаться с близкими и друзьями; есть много фруктов и овощей, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака; отказаться от курения и минимизировать употребление алкоголя; а также достаточно спать.

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