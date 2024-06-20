Что нужно есть, чтобы не выпадали волосы: 5 продуктов

Причиной выпадения волос может быть нехватка в организме витаминов и полезных микроэлементов.

Именно поэтому человеку, столкнувшемуся с вышеописанной проблемой, стоит задуматься о включении в рацион определённых продуктов.

Конечно, еда не может выступить в роли «лекарства», гарантирующего возвращение пышной шевелюры.

И всё же умеренное употребление полезной пищи способствует восполнению нехватки питательных веществ: шансы на остановку выпадения волос повышаются.

Итак, о какой еде идёт речь?

Лосось

Жирная рыба является источником омега-3, витамина B12 и железа.

Все эти компоненты положительно влияют на состояние волос и кожи головы.

Морковь

Оранжевый корнеплод - это хороший источник витамина A, нужного для волос.

Курятина

В курином мясе много белка, имеющего огромное значение для волосяного покрова.

Благодаря этому компоненту волосы становятся более крепкими и здоровыми.

Фасоль

Во-первых, в ней содержится белок, без которого полноценный рост волос невозможен.

Во-вторых, в фасоли есть биотин, делающий волосы менее ломкими.

Яйца

Ещё одним хорошим источником белка являются куриные яйца.

А ещё в продукте есть витамин B12, тоже имеющий огромное значение для волос.

Важный момент: лучше употреблять варёные, а не жареные яйца.

Напоминаем: при появлении проблем со здоровьем и перед резким изменением рациона нужно обратиться к врачу

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