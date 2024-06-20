Что нужно есть, чтобы не выпадали волосы: 5 продуктов

Причиной выпадения волос может быть нехватка в организме витаминов и полезных микроэлементов.Именно поэтому человеку, столкнувшемуся с вышеописанной проблемой, стоит задуматься о включении в рацион определённых продуктов.Конечно, еда не может выступить в роли «лекарства», гарантирующего возвращение пышной шевелюры.И всё же умеренное употребление полезной пищи способствует восполнению нехватки питательных веществ: шансы на остановку выпадения волос повышаются.Итак, о какой еде идёт речь?ЛососьЖирная рыба является источником омега-3, витамина B12 и железа.Все эти компоненты положительно влияют на состояние волос и кожи головы.МорковьОранжевый корнеплод - это хороший источник витамина A, нужного для волос.КурятинаВ курином мясе много белка, имеющего огромное значение для волосяного покрова.Благодаря этому компоненту волосы становятся более крепкими и здоровыми.ФасольВо-первых, в ней содержится белок, без которого полноценный рост волос невозможен.Во-вторых, в фасоли есть биотин, делающий волосы менее ломкими.ЯйцаЕщё одним хорошим источником белка являются куриные яйца.А ещё в продукте есть витамин B12, тоже имеющий огромное значение для волос.Важный момент: лучше употреблять варёные, а не жареные яйца.Напоминаем: при появлении проблем со здоровьем и перед резким изменением рациона нужно обратиться к врачу

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