Можно ли пить чай на ночь: эксперты дали однозначный ответ

Многие воспринимают чай в качестве безопасной альтернативы кофе.Считается, что его можно пить практически в любое время суток.Однако эксперты считают, что не стоит недооценивать напиток: у него тоже могут быть свои особенности.Можно ли пить чай на ночьЕсли речь идет о классических вариантах (черном и зеленом), то пить их в вечернее время точно не стоит. В них достаточно высока концентрация кофеина.В результате вы можете взбодриться в самое неподходящее для себя время.Даже если вы "уговорите" себя лечь спать, то отдых будет далеко не самым качественным и спокойным. Однако некоторые чаи пить можно практически перед отходом ко сну.Речь идет о напитках, где либо отсутствует кофеин, либо его концентрация признается незначительной.Также не имеется ограничений относительно седативных травяных отваров. Можно спокойно побаловать себя чашечкой ромашкового чая или лавандового напитка и отправляться в постель.А вот с классическим чаем "шутить" не стоит.

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