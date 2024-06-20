Можно ли пить чай на ночь: эксперты дали однозначный ответ
Считается, что его можно пить практически в любое время суток.
Однако эксперты считают, что не стоит недооценивать напиток: у него тоже могут быть свои особенности.
Можно ли пить чай на ночь
Если речь идет о классических вариантах (черном и зеленом), то пить их в вечернее время точно не стоит. В них достаточно высока концентрация кофеина.
В результате вы можете взбодриться в самое неподходящее для себя время.
Даже если вы "уговорите" себя лечь спать, то отдых будет далеко не самым качественным и спокойным. Однако некоторые чаи пить можно практически перед отходом ко сну.
Речь идет о напитках, где либо отсутствует кофеин, либо его концентрация признается незначительной.
Также не имеется ограничений относительно седативных травяных отваров. Можно спокойно побаловать себя чашечкой ромашкового чая или лавандового напитка и отправляться в постель.
А вот с классическим чаем "шутить" не стоит.
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