Что произойдет с организмом, если начать есть помидоры каждый день

Всем известно, что даже самые полезные и витаминные продукты могут причинить вред здоровью, если употреблять их без меры или неправильно.Помидоры тоже считают полезными, но значит ли это, что их можно есть каждый день? Что случится, если есть их регулярно?Польза томатов1. Благодаря содержанию витамина С можно укрепить иммунитет, организм будет эффективнее бороться с инфекциями и простудными заболеваниями.2. Самое положительное влияние томаты оказывают на сердце и сосуды. Они помогают контролировать артериальное давление, являются средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.3. Содержащийся в томатах ликопин (антиоксидант) помогает снизить риск развития рака (желудка, простаты и легких).4. Доказано, что употребление томатов идет на пользу зрению благодаря витамину А и бета-каротину.5. За счет содержания клетчатки улучшается пищеварение, можно избежать запоров.6. А еще томаты содержат витамины группы B, что полезно для здоровья нервной системы.

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