Названа полезная для здоровья рыба: не форель и даже не скумбрия

Все, кто задумывается о правильном питании, знает, что в рационе обязательно должна быть морская рыба.

Самой полезной при этом называют красную рыбу, а самой полезной из доступных – скумбрию. Но это герои не нашей истории.

Эксперты Health назвали рыбу, которая позволяет контролировать уровень сахара и даже здоровый вес.

Польза сардин

1. Всего одна порция сардин способна обеспечить организм человека дневной нормой витамина B12 и селена.

2. А еще в ней содержится омега-3, белок и минералы (селен, кальций, железо).

3. Она прекрасно насыщает, приводит в норму уровень сахара в крови, способствует поддержанию здорового веса, полезна для нервной системы, мозга и синтеза гормонов.

4. Кроме того, сардины снижают риск развития болезней сердца, некоторых видов онкологии и диабета II типа, улучшают когнитивные функции, снижают риск заболеваний печени.

5. Сардины полезны для опорно-двигательного аппарата, так как являются источником витамина D, без которого возникают проблемы с усвоением кальция и ухудшается состояние здоровья костей.

По количеству кальция 100 гр сардин равны 400 миллилитрам молока.

А еще сардины являются источником белка, что необходим для роста мышц

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