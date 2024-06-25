Врач рассказала, кому стоит отказаться от молока

Людям с непереносимостью компонентов молока, таких как лактоза и казеин, стоит пройти диагностику у врача и, возможно, отказаться от его употребления, рассказала РИА Новости врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко.В субботу 1 июня в мире отмечается День молока."Молоко - это продукт животного происхождения, в котором есть полный набор необходимых для полноценной работы организма продуктов. Есть белок, жир, углеводы У некоторых людей может быть непереносимость лактозы. Это как раз и есть молочный сахар, который входит в состав молока", - сказала Лазуренко.По ее словам, люди с непереносимостью лактозы имеют недостаточно фермента лактазы. Этот недостаток может быть связан с наследственностью, мутацией генов, или быть приобретенным. С возрастом ферменты снижают активность, поэтому непереносимость может появляться у пожилых людей. Эксперт объяснила, что при этом кисломолочные продукты усваиваются лучше, поэтому стоит отдавать предпочтение такой еде вместо молока."Кроме этого, в молоке содержится белок животного происхождения. Он идеальный по своему составу. Содержит полный набор незаменимых аминокислот. Именно этот набор считается идеальным для нашего питания, поскольку наш организм имеет максимальное родство к этим аминокислотам У некоторых людей бывает непереносимость казеина. Соответственно, здесь тоже могут быть проблемы с усвоением, с восприятием молочного продукта", - добавила врач.Она рассказала, что непереносимость молока может проявляться в виде урчания, метеоризма, болей в области живота, распространенных не только в какой-то локальной точке. Кроме того, среди симптомов тошнота, послабление стула и другие проблемы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта."Надо сказать, что диагноз такой мы можем поставить не просто потому, что, допустим, почувствовали какое-то несварение. А именно пройдя определенные диагностические мероприятия, после которых уже врач устанавливает диагноз и дает специфические рекомендации относительно количества, качества (употребляемого) молока или вообще необходимости исключения его из рациона", - подчеркнула Лазуренко.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки