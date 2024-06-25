Психолог назвала способ отучить ребенка от телефона

Дети «утыкаются» в телефон, потому что им не хватает приятных впечатлений, уверена психолог, эксперт «Актион Образование» Александра Фокина. Способ отучить младших членов семьи от гаджетов она назвала «Ленте.ру».Психолог отметила, что если ребенок предпочитает просмотр мультиков и электронные игры, а не «живое» общение, то родителям необходимо применить несколько простых приемов для возвращения чада из интернет-реальности. В первую очередь, она посоветовала хвалить детей каждый раз, когда они не заняты гаджетами, например, восхищаться творческими способностями и не скупиться на приятные слова. «Опишите, что ребенок делает: "Да у тебя тут настоящая художественная студия!", "Я вижу целую армию солдатиков"», — перечислила психолог несколько возможных вариантов.По словам Фокиной, дети часто привязаны к электронным устройствам не просто так, а потому что это удобно родителям. «Подумайте, может быть, вы "отделываетесь" гаджетом или мультиком каждый раз, когда у вас нет сил или настроения взаимодействовать с ребенком», — предупредила эксперт. В таком случае она порекомендовала родителям поменять собственное поведение, что также положительно отразится и на младших членах семьи.«Часто гаджеты нужны детям, которым не хватает впечатлений», — подчеркнула эксперт. Поэтому она посоветовала отцам и матерям обеспечить ребенку приятные эмоции, например, поиграть с ним или предложить новый вариант для досуга.Эксперт также назвала необычный прием, который отвлечет детей от телефона, пока родителей нет дома. Она порекомендовала оставлять им записки с просьбами и пожеланиями. «Например: "Милые дети! Прошу вас придумать и нарисовать по пять занятий, которые вам понравятся больше игры на планшете. Люблю вас, папа”», — заключила Фокина.

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