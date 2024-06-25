Психолог назвала способ отучить ребенка от телефона
Психолог отметила, что если ребенок предпочитает просмотр мультиков и электронные игры, а не «живое» общение, то родителям необходимо применить несколько простых приемов для возвращения чада из интернет-реальности. В первую очередь, она посоветовала хвалить детей каждый раз, когда они не заняты гаджетами, например, восхищаться творческими способностями и не скупиться на приятные слова. «Опишите, что ребенок делает: "Да у тебя тут настоящая художественная студия!", "Я вижу целую армию солдатиков"», — перечислила психолог несколько возможных вариантов.
По словам Фокиной, дети часто привязаны к электронным устройствам не просто так, а потому что это удобно родителям. «Подумайте, может быть, вы "отделываетесь" гаджетом или мультиком каждый раз, когда у вас нет сил или настроения взаимодействовать с ребенком», — предупредила эксперт. В таком случае она порекомендовала родителям поменять собственное поведение, что также положительно отразится и на младших членах семьи.
«Часто гаджеты нужны детям, которым не хватает впечатлений», — подчеркнула эксперт. Поэтому она посоветовала отцам и матерям обеспечить ребенку приятные эмоции, например, поиграть с ним или предложить новый вариант для досуга.
Эксперт также назвала необычный прием, который отвлечет детей от телефона, пока родителей нет дома. Она порекомендовала оставлять им записки с просьбами и пожеланиями. «Например: "Милые дети! Прошу вас придумать и нарисовать по пять занятий, которые вам понравятся больше игры на планшете. Люблю вас, папа”», — заключила Фокина.
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