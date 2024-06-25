Врач рассказала о полезных свойствах свеклы

Свекла помогает поддерживать здоровый вес, рассказала врач-диетолог, нефролог клиники «Хадасса» в «Сколково» Анна Коробкина. Полезные свойства этого доступного продукта доктор назвала «Ленте.ру».Свекла — источник антиоксидантов бетаксантинов и бетацианинов, сказала врач. Также в свекле содержится йод. Доктор также посоветовала есть этот продукт тем, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни, так как корнеплод содержит нитраты, помогающие организму прийти в норму при нехватке кислорода.Вареная свекла, в отличие от сырой, содержит немного фруктовых кислот, которые раздражают ЖКТ, поэтому она предпочтительна при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. Но чтобы сохранить максимум пользы, все же рекомендуется варить свеклу до сохранения небольшого хруста, около 20 минутДиетолог добавила, что в свекле содержится клетчатка — природный абсорбент, необходимый для микрофлоры кишечника. Свекла помогает регулировать стул, снижает риск развития запоров. Благодаря этому качеству корнеплод помогает поддерживать здоровый вес. К тому же она полезна для профилактики заболеваний кишечника, в том числе колоректального рака.Однако употреблять свеклу не следует в период обострения подагры (из-за наличия щавелевой кислоты), при хронических болезнях почек (есть риск развития гиперкалиемии из-за наличия калия), а также при обострении синдрома раздраженного кишечника с диареей, подвела итог Коробкина.

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