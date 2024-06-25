Почему люди стареют раньше времени: эксперты назвали 3 главные причины

Старение является процессом неизбежным, но это не означает, что нельзя оказать влияние на его темпы.

Наверняка вы замечали, что люди одного возраста могут выглядеть по разному.

Дело в том, что некоторые наши привычки могут спровоцировать ускоренное старение.

О чем идет речь

Жизнь в состоянии перманентного стресса

Если вы замечаете, что постоянно находитесь в подавленном состоянии, много нервничаете и испытываете негативные эмоции, то это оказывает негативное влияние на все сферы жизни.

Эксперты отмечают, что старение тоже является неизбежным последствием перманентного стресса.

Недосыпание

Люди, которые спят положенные 8 часов и отходят ко сну до 23 часов, всегда выглядят лучше. Дело в том, что организм успевает восстановиться.

Также это оказывает положительное влияние на внешность.

Неразборчивость в питании

Многие продукты оказывают негативное влияние на внешность и фигуру. Если вы не хотите состариться раньше времени, то выбирать стоит только принципы правильного питания

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

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Добавил stefan в категорию Разное

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