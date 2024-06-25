Почему люди стареют раньше времени: эксперты назвали 3 главные причины

Старение является процессом неизбежным, но это не означает, что нельзя оказать влияние на его темпы.Наверняка вы замечали, что люди одного возраста могут выглядеть по разному.Дело в том, что некоторые наши привычки могут спровоцировать ускоренное старение.О чем идет речьЖизнь в состоянии перманентного стрессаЕсли вы замечаете, что постоянно находитесь в подавленном состоянии, много нервничаете и испытываете негативные эмоции, то это оказывает негативное влияние на все сферы жизни.Эксперты отмечают, что старение тоже является неизбежным последствием перманентного стресса.НедосыпаниеЛюди, которые спят положенные 8 часов и отходят ко сну до 23 часов, всегда выглядят лучше. Дело в том, что организм успевает восстановиться.Также это оказывает положительное влияние на внешность.Неразборчивость в питанииМногие продукты оказывают негативное влияние на внешность и фигуру. Если вы не хотите состариться раньше времени, то выбирать стоит только принципы правильного питания

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