Почему люди стареют раньше времени: эксперты назвали 3 главные причины
Наверняка вы замечали, что люди одного возраста могут выглядеть по разному.
Дело в том, что некоторые наши привычки могут спровоцировать ускоренное старение.
О чем идет речь
Жизнь в состоянии перманентного стресса
Если вы замечаете, что постоянно находитесь в подавленном состоянии, много нервничаете и испытываете негативные эмоции, то это оказывает негативное влияние на все сферы жизни.
Эксперты отмечают, что старение тоже является неизбежным последствием перманентного стресса.
Недосыпание
Люди, которые спят положенные 8 часов и отходят ко сну до 23 часов, всегда выглядят лучше. Дело в том, что организм успевает восстановиться.
Также это оказывает положительное влияние на внешность.
Неразборчивость в питании
Многие продукты оказывают негативное влияние на внешность и фигуру. Если вы не хотите состариться раньше времени, то выбирать стоит только принципы правильного питания
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Добавил stefan в категорию Разное
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