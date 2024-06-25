Здоровье щитовидной железы крайне важно для человека, так как она выполняет множество функций для нормального функционирования организма - регулирует психические процессы, стимулирует окислительно-восстановительные мероприятия, контролирует белковый, жировой, углеводный и минеральный баланс в организме, а также отвечает за репродуктивную функцию.Щитовидная железа выделяет в кровь тиреоидные гормоны — ТЗ (трийодтиронин) и Т4 (тироксин).Они влияют на скорость обмена веществ, сердечный ритм, работу пищеварительной системы, синтез витаминов и даже настроение, а ещё регулируют температуру тела и менструальный цикл.Для синтеза ТЗ и Т4 нужен йод. Важно следить за щитовидной железой, делая раз в год УЗИ и, конечно же, обратить внимание на питание, чем мы с вами сейчас и займёмся, рассказывает Мария Капралова.Итак, топ-5 продуктов для здоровья щитовидной железы.Морская рыба и морепродуктыА именно лосось, треска, камбала, скумбрия, сельдь, устрицы, мидии, осьминоги, креветки и т. д. Морские дары богаты йодом и селеном, а также фосфором, кальцием, витамином D и аминокислотой тирозин. Суточная норма потребления данных продуктов 200-300 гр для взрослого человека.Репчатый лук и чеснокВ этих ароматных и жгучих растениях природа нам дала все необходимое: и витамины, и минералы, и аминокислоты! Практически все, что перечислено выше, однако их по 200-300 гр не съешь, поэтому стоит понемногу ежедневно съедать хотя бы дольку чеснока и немного лука в свежем виде, так они более полезны.ОрехиЭто кладезь пользы в каждом ядрышке! Качественный растительный белок, жиры, жирорастворимые витамины А, Е, D и К, селен, фосфор, тирозин и прочее. Только в сырых или сушеных орехах вы найдете пользу, обжаренные, увы, пользы несут лишь на 10-20 % от всей мощи, которую заложила в них сама природа.ХурмаВ хурме содержится йод в высокой концентрации. Он уменьшает риск заболеваний щитовидной железы. Чтобы удовлетворить потребность организма в йоде, достаточно за сутки съесть всего 2 плода.В сезон хурмы рекомендуется запасти в морозильной камере несколько плодов, чтобы можно было в любое время года насладиться этими полезными плодами. Стоит напомнить, что хурму нельзя есть людям, страдающим ожирением и/или сахарным диабетом.ВодорослиБурые водоросли являются естественным источником йода, питательного вещества, которое имеет решающее значение для правильной работы щитовидной железы.Это особенно важно, потому что щитовидная железа регулирует обмен веществ и поддерживает рост и развитие. Водоросли малокалорийны, они способны очищать печень, улучшить пищеварение и обмен веществ, омолаживают организм и даже повышают остроту зрения.Морские водоросли — это лучший источник аскорбиновой кислоты, марганца, витамина В2, селена и других ценных нутриентов.Вот такие несложные продукты, которые доступны в любом магазине, помогут вам поддерживать здоровье такого маленького и важного органа, похожего на хрупкую бабочку, - щитовидную железу

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