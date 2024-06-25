Топ-5 продуктов для здоровья щитовидной железы
Щитовидная железа выделяет в кровь тиреоидные гормоны — ТЗ (трийодтиронин) и Т4 (тироксин).
Они влияют на скорость обмена веществ, сердечный ритм, работу пищеварительной системы, синтез витаминов и даже настроение, а ещё регулируют температуру тела и менструальный цикл.
Для синтеза ТЗ и Т4 нужен йод. Важно следить за щитовидной железой, делая раз в год УЗИ и, конечно же, обратить внимание на питание, чем мы с вами сейчас и займёмся, рассказывает Мария Капралова.
Итак, топ-5 продуктов для здоровья щитовидной железы.
Морская рыба и морепродукты
А именно лосось, треска, камбала, скумбрия, сельдь, устрицы, мидии, осьминоги, креветки и т. д. Морские дары богаты йодом и селеном, а также фосфором, кальцием, витамином D и аминокислотой тирозин. Суточная норма потребления данных продуктов 200-300 гр для взрослого человека.
Репчатый лук и чеснок
В этих ароматных и жгучих растениях природа нам дала все необходимое: и витамины, и минералы, и аминокислоты! Практически все, что перечислено выше, однако их по 200-300 гр не съешь, поэтому стоит понемногу ежедневно съедать хотя бы дольку чеснока и немного лука в свежем виде, так они более полезны.
Орехи
Это кладезь пользы в каждом ядрышке! Качественный растительный белок, жиры, жирорастворимые витамины А, Е, D и К, селен, фосфор, тирозин и прочее. Только в сырых или сушеных орехах вы найдете пользу, обжаренные, увы, пользы несут лишь на 10-20 % от всей мощи, которую заложила в них сама природа.
Хурма
В хурме содержится йод в высокой концентрации. Он уменьшает риск заболеваний щитовидной железы. Чтобы удовлетворить потребность организма в йоде, достаточно за сутки съесть всего 2 плода.
В сезон хурмы рекомендуется запасти в морозильной камере несколько плодов, чтобы можно было в любое время года насладиться этими полезными плодами. Стоит напомнить, что хурму нельзя есть людям, страдающим ожирением и/или сахарным диабетом.
Водоросли
Бурые водоросли являются естественным источником йода, питательного вещества, которое имеет решающее значение для правильной работы щитовидной железы.
Это особенно важно, потому что щитовидная железа регулирует обмен веществ и поддерживает рост и развитие. Водоросли малокалорийны, они способны очищать печень, улучшить пищеварение и обмен веществ, омолаживают организм и даже повышают остроту зрения.
Морские водоросли — это лучший источник аскорбиновой кислоты, марганца, витамина В2, селена и других ценных нутриентов.
Вот такие несложные продукты, которые доступны в любом магазине, помогут вам поддерживать здоровье такого маленького и важного органа, похожего на хрупкую бабочку, - щитовидную железу
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Добавил stefan в категорию Хирургия
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