О чем молчат ваши ногти: какие заболевания можно выявить – рассказал специалист

Организм подает сигнал о нарушениях в работе самыми разными способами. Может начать шелушиться кожа, выпадать волосы или появятся определенные изменения ногтевых пластин.

Важно реагировать на любые изменения, тем более, если изменилась форма или цвет ногтей.

О том, какие заболевания можно определить по изменившимся ногтям, рассказала в интервью Lenta.ru врач-дерматовенеролог Ирина Авраменко.

Полностью или частично побелели

Появившиеся на ногтях пятна цвета матового стекла говорят о проблемах с печенью, например, цирроз.

Желтеет ноготь

Это уже указывает на желтуху, нарушение лимфотока.

Чернеет ноготь

Такие случаи наблюдаются во время диабетической гангрены, тромбозе артерий.

Темно-коричневый цвет

Это случается при эндокринной патологии (болезнь Аддисона) или во время превышения лучевой нагрузки, а также при приеме антибиотиков тетрациклинового ряда.

Синеют ногти

Причиной может быть хроническое заболевание сосудов, дыхательной системы, проблемы с кровообращением, атеросклероз артерий, венозная недостаточность и системные воспалительные заболевания.

Зеленые ногти

Это признак бактериальной инфекции. Ее может спровоцировать синегнойная палочка.

Кроме того, если на ногтях появляются черточки, полоски, поперечная борозда, то можно говорить о самых разных заболеваниях, как экзема, псориаз, сахарный диабет, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт, инфекции, а также нарушение периферического кровообращения и других недугах.

Однако диагноз в любом случае может поставить только врач

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

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Добавил stefan в категорию Разное

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