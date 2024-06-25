О чем молчат ваши ногти: какие заболевания можно выявить – рассказал специалист

Организм подает сигнал о нарушениях в работе самыми разными способами. Может начать шелушиться кожа, выпадать волосы или появятся определенные изменения ногтевых пластин.Важно реагировать на любые изменения, тем более, если изменилась форма или цвет ногтей.О том, какие заболевания можно определить по изменившимся ногтям, рассказала в интервью Lenta.ru врач-дерматовенеролог Ирина Авраменко.Полностью или частично побелелиПоявившиеся на ногтях пятна цвета матового стекла говорят о проблемах с печенью, например, цирроз.Желтеет ноготьЭто уже указывает на желтуху, нарушение лимфотока.Чернеет ноготьТакие случаи наблюдаются во время диабетической гангрены, тромбозе артерий.Темно-коричневый цветЭто случается при эндокринной патологии (болезнь Аддисона) или во время превышения лучевой нагрузки, а также при приеме антибиотиков тетрациклинового ряда.Синеют ногтиПричиной может быть хроническое заболевание сосудов, дыхательной системы, проблемы с кровообращением, атеросклероз артерий, венозная недостаточность и системные воспалительные заболевания.Зеленые ногтиЭто признак бактериальной инфекции. Ее может спровоцировать синегнойная палочка.Кроме того, если на ногтях появляются черточки, полоски, поперечная борозда, то можно говорить о самых разных заболеваниях, как экзема, псориаз, сахарный диабет, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт, инфекции, а также нарушение периферического кровообращения и других недугах.Однако диагноз в любом случае может поставить только врач

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