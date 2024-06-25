О чем молчат ваши ногти: какие заболевания можно выявить – рассказал специалист
Важно реагировать на любые изменения, тем более, если изменилась форма или цвет ногтей.
О том, какие заболевания можно определить по изменившимся ногтям, рассказала в интервью Lenta.ru врач-дерматовенеролог Ирина Авраменко.
Полностью или частично побелели
Появившиеся на ногтях пятна цвета матового стекла говорят о проблемах с печенью, например, цирроз.
Желтеет ноготь
Это уже указывает на желтуху, нарушение лимфотока.
Чернеет ноготь
Такие случаи наблюдаются во время диабетической гангрены, тромбозе артерий.
Темно-коричневый цвет
Это случается при эндокринной патологии (болезнь Аддисона) или во время превышения лучевой нагрузки, а также при приеме антибиотиков тетрациклинового ряда.
Синеют ногти
Причиной может быть хроническое заболевание сосудов, дыхательной системы, проблемы с кровообращением, атеросклероз артерий, венозная недостаточность и системные воспалительные заболевания.
Зеленые ногти
Это признак бактериальной инфекции. Ее может спровоцировать синегнойная палочка.
Кроме того, если на ногтях появляются черточки, полоски, поперечная борозда, то можно говорить о самых разных заболеваниях, как экзема, псориаз, сахарный диабет, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт, инфекции, а также нарушение периферического кровообращения и других недугах.
Однако диагноз в любом случае может поставить только врач
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Добавил stefan в категорию Разное
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