Употребление чеснока связали с повреждениями сердца

Повреждение целостности тканей миокарда приводит к развитию опасных нарушений, но есть доступный способ, который эффективно защищает сердце от неблагоприятного процесса. Таким средством, выяснили врачи, является обычный чеснок.Исследование, проведенное в стенах Университета Эмори, США, показало, что действие на сердце веществ, содержащихся в чесноке, может быть весьма существенным. В частности, под их влиянием интенсивно осуществляется процесс восстановления в клетках сердечной мышцы.Ученые наблюдали за тем, как действует на организм входящее в состав чеснока вещество диалло-трисульфид. В проведенном ими эксперименте были задействованы лабораторные крысы с высокой вероятностью возникновения у них болезней сердца.Опыты продемонстрировали: благодаря чесночному компоненту диалло-трисульфид у этих животных существенно улучшилось состояние сердца - объем поврежденной ткани в миокарде сократился на две трети.Позитивное влияние чеснока на сердце учеными отмечается не впервые. Ранее исследователи из Германии делали заключение о том, что чеснок обладает кроверазжижающим и снижающим уровень холестерина эффектом, в связи с чем может поспособствовать реальному снижению статистики смертей от болезней сердца.

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