Газировка приводит к слабоумию

Ухудшение памяти и уменьшение нижних отделов головного мозга способно вызвать чрезмерное употребление газировки. К неожиданным выводам пришли исследователи из университета Тафтса в Бостоне.- Мы обнаружили связь между употреблением больших объемов сладких напитков и атрофией мозга, в том числе уменьшением размеров нижних отделов мозга и ухудшением памяти. Вдобавок, в три раза повышался риск закупорки сосудов мозга и инсульта, а также вероятность развития старческого слабоумия, — рассказал ученый Мэттью Пейз.Авторы исследования следили за здоровьем сердца и сосудов жителей из города Фрэмингхэм. В течение десяти лет специалисты замечали, как меняется интеллект этих людей. Изменения выявлены и в структуре мозга. Заметить это помог магнитно-резонансный томограф. Эти данные ученые сопоставили с тем, что они знали о диете участников наблюдения, и попытались найти закономерности. Причиной большинства проблем с работой мозга оказалось употребление больше одной-двух порций газированных напитков, соков и подсластителей в день. Любители таких напитков стали на шесть процентов хуже запоминать истории, которые ученые рассказывали им в рамках эксперимента.

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