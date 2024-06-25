Ученые рассказали о необычной реакции мозга на свекольный сок

Американские ученые установили, что свекольный сок перед тренировками позволит омолодить мозг и улучшить его работу. О таком выводе заявил Джек Реджески из университета Уэйк-Форест.По его мнению, именно в свекольном соке содержится огромное количество не только витаминов, нутриентов и микроэлементов, но и нитратов, соединений азота, сообщает РИА "ФАН". Это позволяет производить молекулы моноокиси азота, которые отвечают за расширение и сужение сосудов, что делает работу мозга лучше.Однако, для того чтобы запустить эти процессы, свекольный сок нужно пить в определенное время. Ученые отмечают, что максимальную пользу он будет приносить перед тренировками или физкультурой.

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