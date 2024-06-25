Россиянок предостерегли от некоторых ошибок при уходе за кожей лица
В частности, косметолог призвала не умываться мылом. Мыло, в том числе детское, нарушает pН кожи и целостность защитного слоя, объяснила она и призвала умываться только гелем, подобранным под тип кожи.
В средстве для умывания категорически не должны содержаться потенциально раздражающие консерванты (парабены, изотиазолиноны, производные бензола) и красители
По словам Рябиновой дважды в день необходимо тонизировать кожу, но многие про это забывают. Смоченный тоником ватный диск нужно менять до тех пор, пока он не станет чистым. Сначала нужно наносить средство промакивающими движениями, затем — протирающими.
Также необходимо правильно подбирать сыворотку.
Сыворотки я рекомендую выбирать по проблеме (от акне, комедонов, гиперкератоза, осветляющая, рассасывающая, омолаживающая, для сияния, укрепляющая, против купероза, для лифтинга). Ее вводят в дополнительный уход с 20-22 лет, когда уже видны изменения кожи
Косметолог также порекомендовала внимательно изучать состав крема для лица. В нем не должно быть силиконов и минеральных эмолентов, которые образовывают пленку и не дают коже дышать. Также специалистка призвала использовать в домашнем уходе одноразовые полотенца.
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Добавил ignat в категорию Дерматология
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