Врач рассказал об опасности вейпов для зубов

Вейпы вредят эмали зубов, делая их чувствительными, предупредил стоматолог Владимир Лосев. О негативном воздействии распространенной вредной привычки врач рассказал «Ленте.ру».Пар и аэрозоли вейпов наносят существенный вред здоровью, в том числе и полости рта, сказал доктор. В частности, компоненты пара могут оказывать негативное воздействие на состояние зубов и десен. «Пропиленгликоль, содержащийся в электронках, обладающий свойствами кислоты, может разрушать эмаль. Он размягчает и растворяет ее», — объяснил Лосев.Кроме того, некоторые ароматические добавки в составе жидкостей могут иметь кислый рН и провоцировать эрозию эмалиСостояние эмали ухудшается как при использовании никотиносодержащих, так и безникотиновых электронных сигарет, уточнил стоматолог. Поэтому переход с сигарет на вейпы не гарантирует сохранность зубной эмали. Также курение электронных сигарет чаще провоцирует окрашивание эмали в темный или желтоватый цвет. Это может быть связано с оседанием на поверхности зубов частиц, содержащихся в парах устройств.Одним из частых побочных эффектов воздействия паров электронных сигарет также становится появление повышенной чувствительности зубов. Это происходит из-за кислотных компонентов в составе жидкостей, истончающих эмаль.Курение электронных сигарет может провоцировать воспаление десен — гингивит. Это состояние сопровождается отечностью, покраснением и кровоточивостью десен, что усиливает боль при приеме пищи. Также пары оказывают негативное влияние на нервные окончания в зубах, вызывая их раздражение и гиперчувствительностьДоктор отметил, что при этих проблемах необходимо обратиться к стоматологу. Врач назначит лечение с использованием специальных противочувствительных зубных паст, фторирования, покрытия зубов герметиками или установку виниров. При этом лучшим средством профилактики проблем с зубами стоматолог назвал отказ от курения.

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