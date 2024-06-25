15 неожиданных симптомов рака

Специалисты WebMD (крупнейшего американского портала по теме здравоохранения и одновременно сообщества врачей) собрали симптомы, про которые мало кто может подумать, что это онкология, однако часто это оказывается именно она.Непрекращающийся кашельВрачи WebMB успокаивают: если вы не курите, то маловероятно, что такой симптом может быть раком. Скорее всего, продолжительный кашель может быть вызван постназальным синдромом, астмой, кислотным рефлюксом или инфекцией...Тем не менее, если кашель не прекращается неделями, или вы обнаружили кровь в мокроте, немедленно обратитесь к врачу, необходимо сдать анализ мокроты и сделать рентген грудной клетки.Вздутие животаВы можете ощущать вздутие живота из-за неправильного питания или даже стресса, но если оно не проходит, или появляются другие симптомы, такие как усталость, потеря веса, боли в спине, обратитесь к специалисту.Постоянное вздутие живота у женщин может быть признаком рака яичников. Врач проведет необходимое обследование и выяснит причину.Проблемы с мочеиспусканиемМногие мужчиныв зрелом возрасте сталкиваются с такими проблемами как частое или затрудненное мочеиспускание, подтекание мочи. Это могут быть признаки аденомы простаты.Но те же симптомы сигнализируют и о раке. Обратитесь к врачу, возможно, он посоветует вам сделать специальный анализ крови.ЖарСама по себе высокая температура – вещь не плохая: чаще всего она сигнализирует о том, что ваш организм борется с инфекцией. Жар может появиться как побочный эффект некоторых медикаментов. Но частое или постоянное повышение температуры без явных причин может быть и симптомом рака крови.Изжога или расстройство желудкаТакое случается почти с каждым, часто из-за неправильного питания или стресса. Но если при изменении режима питания расстройство не прекращается, врач может предложить вам пройти обследование, чтобы выяснить причину. Проблемы с пищеварением могут быть признаком рака желудка.Кровь в кале или мочеЕсли при посещении туалета вы обнаружили кровь, немедленно обратитесь к врачу. Чаще всего наличие крови в кале является симптомом геморроя – воспаления геморроидальных вен. Но оно также может свидетельствовать о раке прямой кишки.Кровь в моче также является как признаком инфекционных заболеваний мочевыводящих путей, так и симптомом рака почек или мочевого пузыря.Изменения в тестикулахЕсли вы обнаружили шишки или припухлости на яичках, это серьезный повод срочно бежать к врачу. Безболезненные шишки – самый распространенный признак рака яичек.Врач должен провести осмотр и в случае необходимости назначит ультразвуковое обследование, чтобы определить возможное наличие опухоли.Затрудненное глотаниеПричинами затрудненного глотания могут быть простуда, кислотный рефлюкс или даже прием некоторых медикаментов. Но если симптом не проходит, обратитесь к врачу - затрудненное глотание может быть признаком рака горла или пищевода.Врач назначит обследование, например рентген с барием – специальным контрастным веществом, обеспечивающим четкое изображение на снимке.Необычное вагинальное кровотечениеКровотечение неменструального характера может возникать по разным причинам – от миомы до реакции на некоторые гормональные контрацептивы. И все же сообщите вашему гинекологу, если у вас случаются кровотечения между месячными, после секса или бывают кровянистые выделения. Это в любом случае ненормально. Врач должен провести обследование, чтобы исключить рак матки, шейки матки или влагалища.Изменения в ротовой полостиОт неприятного запаха до язвочек – большинство изменений во рту не представляют опасности для жизни. Но если у вас есть белые или красные пятна или язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель, особенно если вы курите - бегом к врачу! Такие симптомы могут быть признаком рака ротовой полости.Другие его тревожные симтомы: шишка в щеке, проблемы с движением челюсти или боль в рту.Потеря весаКонечно, вы можете похудеть,поменяв режим питания или усердно занимаясь в тренажерном зале. Похудеть можно и по другим причинам – из-за стресса или проблем с щитовидной железой. Но резкая потеря веса без явной причины – тревожный знак. Это может быть первым признаком рака поджелудочной железы, желудка, пищевода или легкого.Хроническая усталостьМножество факторов может вызывать усталость, и большинство из них не опасно, но иногда усталость становится одним из ранних признаков какого-либо типа рака. Так рак кишечника или желудка может приводить к внутренним кровотечениям, единственным признаком которых может быть хроническая усталость. Если вы обессилены, и даже полноценный отдых не способен исправить ситуацию, обратитесь к врачу.Увеличение лимфатических узловЭти небольшие железы в форме фасоли есть на шее, в области подмышек, и в других местах. Их увеличение может говорить о наличии в организме инфекции, иногда самой простой вроде ОРВИ.Но некоторые виды рака, такие как лимфома и лейкемия, тоже могут приводить к увеличению лимфоузлов.Изменения грудиБольшая часть всех изменений груди никак не связана с раком. И все же лучше о них сообщить вашему лечащему врачу. Любые уплотнения, изменения сосков, выделения, покраснения и боль в груди могут быть тревожными симптомами.Врач может назначить обследование – маммографию, МРТ или биопсию.Изменения на кожеНовое пятнышко на коже, меняющее размер, цвет или форму очень часто может быть признаком рака кожи, а вовсе не новой родинкой, как часто считают многие. Главное его отличие - они не похоже на все остальные родинки или пигментные пятна на вашем теле.При появлениии такого новообразования на коже нужно немедленно обратиться к врачу. Он проведет обследование, при необходимости сделает биопсию и проверит наличие раковых клеток.МЕЖДУ ТЕМНазвана главная причина ракаCлучайные мутации клеток, плохая наследственность, генетический сбой и даже «просто лотерея» – какие только причины рака не назывались раньше. Однако теперь ученые назвали фактор, который в 9 случаях из 10 становится роковым виновником. Этот фактор - неправильный образ жизни человека.Плохой рацион питания, излишек солнечного света, курение и прочие подобные моменты, по мнению ученых нью-йоркского Университета Стоуни Брук, играют гораздо большую роль в развитии онкологии, чем остальные провокаторы. "И отказ от таких плохих привычек действительно значительно снижает риск развития рака".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки