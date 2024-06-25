Медики назвали топ серьезных ошибок людей во время лечения

Медики назвали основные ошибки, которые делают люди во время лечения. По словам экспертов, нужного эффекта от медикаментов можно не достигнуть, запивая их не тем, чем нужно.Большинство таблеток медики советуют запивать простой питьевой водой, при этом температура ее должна не превышать комнатную. А вот сок, чай, кофе и другие напитки могут снизить действие лекарств или вовсе их приостановить.По словам ученых, опаснее всего при запивании таблеток действует грейпфрутовый сок, который может полностью поменять нужный эффект на прямо противоположный. Это же относится к употреблению этого фрукта вместе с лекарствами.Кроме того, есть такие продукты питания, которые ни в коем случае нельзя есть при лечении. Например, овсяная каша, капуста, зелень, бобы, тыква, капуста, ягоды и изделия из муки грубого помола быстро выведут лекарства из организма, и они не успеют подействовать на те органы, на которые были направлены.Медики рекомендуют соблюдать специальную диету во время приема таблеток, а также подробно изучить инструкцию.Также врачи советуют строго соблюдать прием таблеток вовремя, что особенно важно для антибиотиков. А вот если вы принимаете несколько таблеток или суспензий в день, между приемами нужно сделать перерыв не менее 10 минут ,тогда лекарства лучше усвоятся.Кстати, медики категорически не рекомендуют бросать лечение как только вы почувствуете улучшение самочувствия, так как курс необходимо довести до конца, только тогда это будет иметь эффект и не повлечет за собой рецидив.

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