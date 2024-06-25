Ученые назвали причину болезни Альцгеймера

Так называемая западная диета, предполагающая употребление жирной пищи, способствует развитию болезни Альцгеймера. Об этом заявили американские специалисты по итогам исследования, которое они провели на мышах.Самый значимый фактор риска развития такого заболевания – мутация APOE4, уточнили ученые. Однако по их словам далеко не всегда люди страдают от болезни Альгеймера только по этой причине.Так, по словам экспертов, развитие недуга может спровоцировать ожирение, полученное в результате регулярного употребления жирной пищи. Такой образ жизни негативно влияет на белок и ген APOE, отвечающий за обмен веществ.В результате нарушений может быть спровоцирована не только болезнь Альцгеймера, добавили ученые. По их словам, человеку также грозит атеросклероз и другие заболевания.

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