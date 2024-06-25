Ученые назвали причину болезни Альцгеймера
Самый значимый фактор риска развития такого заболевания – мутация APOE4, уточнили ученые. Однако по их словам далеко не всегда люди страдают от болезни Альгеймера только по этой причине.
Так, по словам экспертов, развитие недуга может спровоцировать ожирение, полученное в результате регулярного употребления жирной пищи. Такой образ жизни негативно влияет на белок и ген APOE, отвечающий за обмен веществ.
В результате нарушений может быть спровоцирована не только болезнь Альцгеймера, добавили ученые. По их словам, человеку также грозит атеросклероз и другие заболевания.
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Добавил Ivan в категорию Неврология
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