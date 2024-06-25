Пуповинная кровь поможет в лечении аутизма у детей

Американские ученые опубликовали результаты 2-ой фазы клинического исследования по изучению эффективности клеток пуповинной крови для лечения детей с аутизмом. И доказали безопасность трансплантации стволовых клеток пуповинной крови детям с расстройствами аутистического спектра.В исследовании приняли участие 29 детей в возрасте от 2 до 6 лет, где каждый пациент получил как инфузию собственных стволовых клеток пуповинной крови, так и плацебо — с разницей в 12 недель. Оценка результатов проходила в два этапа: через 12 и 24 недели после трансплантации.Согласно полученным результатам, собственные (аутологичные) стволовые клетки пуповинной крови безопасны и потенциально могут положительно влиять на социализацию детей с аутизмом. В частности, у детей были отмечены значительные улучшения в навыках социализации, общения и восприятия. По мнению ученых, требуется дальнейшее изучение потенциала клеточной терапии при педиатрических неврологических заболеваниях.«Это первое рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое исследование для оценки возможностей лечения детей с аутизмом с помощью стволовых клеток пуповинной крови, — комментирует новость Александр Приходько, директор российского банка стволовых клеток Гемабанка. — В настоящее время имеется определенный дефицит плацебо-контролируемых исследований, поэтому для ученых чрезвычайно велика ценность полученных результатов».В университете Дьюка (США), под руководством всемирно-известного трансплантолога Джоан Курцберг, также ведется масштабная исследовательская программа по клеточной терапии детей с расстройствами аутистического спектра. В прошлом году завершилась первая фаза исследований, которая доказала безопасность и эффективность лечения с использованием гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови. Следом было запущено аналогичное исследование уже с использованием мезенхимальных стволовых клеток из пупочного канатика.

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