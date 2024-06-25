Врач назвала продукт для повышения либидо
По словам специалистки, морские водоросли могут улучшить сексуальную функцию, повысить энергию и половое влечение, благодаря большому количеству витаминов и микроэлементов, в том числе йода.
Ньюман-Бейнарт объяснила, что йод поддерживает здоровье щитовидной железы, а она в свою очередь отвечает за поддержания уровня энергии и сексуальной активности.
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