Врач назвала продукт для повышения либидо

Морские водоросли содержат жиры омега-3 и аминокислоты, а также витамины А, В, С и Е, а их употребление способствует повышению либидо, рассказала врач-диетолог Наоми Ньюман-Бейнарт. Полезный для интимной жизни продукт она назвала в комментарии для Mail Online.По словам специалистки, морские водоросли могут улучшить сексуальную функцию, повысить энергию и половое влечение, благодаря большому количеству витаминов и микроэлементов, в том числе йода.Ньюман-Бейнарт объяснила, что йод поддерживает здоровье щитовидной железы, а она в свою очередь отвечает за поддержания уровня энергии и сексуальной активности.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки