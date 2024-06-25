Женщин предупредили о требующих срочного обращения к врачу симптомах
«Как только пациентка приходит в аптечной пункт и выбирает для себя прокладки с большим количеством капелек на упаковке, и с каждым разом их все больше и больше, нужно пойти к врачу», — отметила Коссовская.
Врач объяснила, что продолжительность менструации и интенсивность выделений могут увеличиваться из-за того, что мышечная ткань матки замещается соединительной. Другими причинами такой проблемы она назвала регулярный дефицит сна, стресс, сильные нагрузки, резкое колебание массы тела, изменения рациона и различные заболевания, в том числе вирусные и гормональные.
При этом Коссовская предупредила, что, если менструация стала настолько обильной, что средства гигиены приходится менять каждый час, необходимо срочно обратиться к врачу. «Если это профузные алые кровянистые выделения, когда прокладка наполняется за полчаса-час, конечно, нужно вызывать скорую и останавливать кровотечение», — призвала врач.
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