Инжир: топ-10 полезных свойств

Чем полезен сладкий инжир? Читайте подробнее о свойствах этого ароматного фрукта в нашей статье…1. Инжир является прекрасным мочегонным средством, а также благотворно влияет на состояние почек и желудка.2. Всего 2 плода инжира в день - и вы забудете о проблемах с кожей и высыпаниях!3. Диетологи рекомендуют использовать его для профилактики имеющейся венозной недостаточности, поскольку в его состав входит такой фермент, как фицин, способствующий рассасыванию тромбов путем понижения свертываемости крови.4. Инжир поможет при запорах, так как оказывает легкое слабительное действие, не прибегая к использованию медикаментов5. Этот замечательный фрукт поможет поддержать защитные силы организма в холодный период.6. Инжир содержит большое количество калия, жизненно необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, железо, аминокислоты, витамины и растительные ферменты. Многие знают, что по содержанию калия лидируют орехи, так вот, второе место занимает инжир.7. Для людей, которые хронически подвержены стрессам, этот фрукт очень полезен, потому что он благотворно влияет на нервную систему.8. Инжир обладает жаропонижающим свойством, является хорошим отхаркивающим средством и, сваренный на молоке, поможет справиться с простудой. Он обладает антисептическими свойствами и, сваренный в том же молоке, помогает быстрее созревать нарывам при наружном применении.9. Инжир прекрасно утоляет голод! Вазочка с инжиром на столе гораздо больше подходит для перекусов, чем конфеты, печенье и прочие сладости. 2-3 плода в день дадут вашему организму чувство сытости, энергию и необходимые микроэлементы. Кстати, свежий фрукт гораздо менее калориен, чем сушеный.10. Употребление инжира значительно уменьшает риск заболевания сахарным диабетом, что очень актуально в наши дни, когда темпы роста этого заболевания просто устрашают. Обязательно покупайте инжир деткам. Кстати, сушеный инжир очень хорошо добавлять в детский компот.

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