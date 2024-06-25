Ученые случайно обнаружили, что может вызывать облысение

Ученые неожиданно обнаружили, что, возможно, вызывает облысение. Новые знания могут использоваться для того, чтобы возобновлять рост волос.Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили взаимосвязь роста волос и определенного типа иммунных клеток – Т-клеток. Ученые выясняли влияние на клетки кожи, сообщает The Huffington Post. Влияние Т-клеток нивелировали у подопытных мышей, а затем животных побрили.Оказалось, что шерсть не отрастает заново. Ученые предположили, что между иммунными клетками и клетками кожи действует прямая корреляция. «Если вы выбиваете этот тип иммунных клеток, волосы просто не растут», - заявил доктор медицинских наук Майкл Розенблюм.

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