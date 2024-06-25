Ученые нашли лекарство от рака, лежавшее под носом годами
Согласно полученным данным, он способен расщеплять холестерин, улучшая состояние больных диабетом, и укрепляет костные ткани. Также ученые развеяли мифы о том, что сыр является вредным для организма, и рассказали об огромном количестве полезных витаминов, минералов и соединений, которые находятся в данном продукте.
Положительный эффект сыр оказывает и на работу сердца и нервной системы. Также ученые выяснили, что он не только не способствует развитию раковых клеток, но напротив, помогает с ними бороться.
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