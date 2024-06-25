Ученые узнали, как яйца спасают человека от инсульта
Американские специалисты работали над данным научным проектом в течение многих лет. Им удалось установить, что оптимальная суточная порция – два-три яйца. Примечательно, что большее количество может привести к нежелательным эффектам, а меньшее – не дать нужного результата.
Ученые уточнили, что яйца обогащены холином – веществом с целым рядом полезных свойств. Так, по их словам, оно способно улучшить работу мозга. Кроме того, они богаты лютеином, поддерживающим зрительную систему.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил med2 в категорию Неврология
Добавить комментарий