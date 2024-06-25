Раскрыты простые способы меньше потеть

Дерматолог Аамна Адель раскрыла простые способы, которые помогут меньше потеть летом. Ролик об этом она опубликовала в социальной сети TikTok, пишет Daily Mirror.В первую очередь Адель призвала выбросить дезодоранты, так как они не помогают уменьшить потоотделение, а просто маскируют запах. Вместо них она посоветовала использовать антиперспиранты. Чтобы они работали эффективнее, дерматолог подсказала один трюк.«Запомните: антиперспирант надо наносить на ночь. Я знаю, это кажется странным, но, поверьте мне, именно это заставит его работать на полную. Когда вы спите, ваши потовые железы тоже спят, поэтому они будут гораздо лучше впитывать антиперспирант для максимальной защиты от пота», — заявила дерматолог.Кроме того, для уменьшения потливости Адель рекомендовала попробовать косметические средства с перекисью дибензоила. Она уточнила, что обычно их выпускают в виде средства для умывания. По ее словам, его надо нанести на участки кожи, подверженные сильному потоотделению, затем подождать две-три минуты и смыть пену теплой водой. «Это поможет устранить бактерии, вызывающие запах пота», — заключила дерматолог.

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