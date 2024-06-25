Россиянкам раскрыли способ выглядеть моложе своего возраста

Чтобы выглядеть молодо, необходимо не только следить за весом, но и восполнять дефицит витаминов, рассказала врач-косметолог, основательница клиники Nadin Cosmetology Надин Пак. В комментарии для «Ленты.ру» она раскрыла россиянкам способ выглядеть моложе своего возраста.Первым делом доктор призвала следить за весом, так как лишние килограммы негативно сказываются на внешности. У полных людей появляются брыли, второй подбородок, нечеткий овал лица. «К тому же лишние килограммы не только добавляют лет, но и вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Например, повышается риск развития гипертонии, сахарного диабета, метаболического синдрома, заболеваний опорно-двигательного аппарата и позвоночника», — добавила Пак.По заверению врача, кожа, как зеркало, отражает состояние организма. С возрастом больше внимания следует уделять приему антиоксидантов: Омега-3, витаминов А, Е, С, коэнзима Q10, липоевой кислоты.Эти нутриенты позволяют замедлить старение, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и нормализуют обменные процессы. Не забывайте также про уникальные свойства коллагена и гиалуроновой кислоты. Дополнительный прием полезных компонентов поможет сохранить здоровье и сияющий вид кожиТакже Пак настоятельно рекомендовала избегать пребывания на солнце без защитных средств для кожи. С годами это может привести к повреждению тканей и фотостарению. Помимо этого, гиперпигментация в области лица, тыльной стороны кистей и зоны декольте визуально делает человека старше, сказала косметолог.

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