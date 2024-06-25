Чем опасны диеты и резкое похудение?

Стандарты красоты меняются стремительно, и в разные века они кардинально отличаются друг от друга. Сегодня в моде стройность, и женщины с лишним весом нередко комплексуют по поводу выпирающего живота или объемных складок на боках. Статьи в интернете пестрят рекомендациями относительно похудения. В ход идут сомнительные порошки и таблетки, экзотические плоды и разнообразные диеты. Причем последние обладают максимальной популярностью. По опросам женщин, имеющих избыточную массу тела, хотя бы раз в жизни они пытались какое-то время есть одни овощи или пить только кефир, кардинально меняли питание, чтобы похудеть. И зачастую все их старания не увенчались успехом. Почему? Я на диете: это не ем, то не пьюМногие женщины ближе к весне задумываются о коррекции фигуры, выбирая для этого диету. Подбором они зачастую занимаются самостоятельно, используя советы виртуальных подруг в интернете, либо читая многочисленные публикации. Нередко подбирается очень строгая и жесткая диета, которая обещает похудение на 10-15 кг за месяц, а то и за 1-2 недели, если есть только овощи или фрукты, пить только кефир. В итоге через несколько дней формируется агрессия, недомогание, головные боли, а вес упорно стоит на одном месте или снижается буквально на пару килограммов.И даже в случае, если удается продержаться на подобном ущербном питании положенный срок и похудеть на достаточно заметное количество килограммов, результат держится недолго. По данным статистики, до 90% людей, которые пережили жесткую диету и потеряли вес, набирают его за ближайшее время еще и с прибавкой в плюс. А большая часть женщин просто не выдерживает подобное испытание, срываясь и тайком ночью пробираясь к холодильнику в поисках колбасы и тортов.Похудение любой ценой?Все знают, что похудение — это изменение питания не на время, а вообще, как смена образа жизни в пользу здорового рациона. Плюс необходимо сочетать его с отказом от вредных привычек, в том числе и пищевых (еда по ночам, употребление сладостей с кофе перед ноутбуком или телевизором). Также обязательны регулярные занятия спортом. Многим просто лень всем этим заниматься, гораздо соблазнительнее — посидеть недельку на диете и стать стройной красоткой. Но это не работает. Почему?Организм — это сложная система, в которой ничего не делается просто так. Запасание жира и отложение его в проблемных зонах обычно связано с определенными факторами. Либо это нерациональное питание с избытком калорий, которые не расходуются, либо проблемы с эндокринным обменом, нейрогуморальной регуляцией обменных процессов. Выяснять причины набора веса и осуществлять похудение, чтобы оно было эффективно, нужно совместно с врачом.Зачастую лишний вес связан с питанием и дефицитом активности, и для похудения важно научить себя банально меньше есть. То есть, нужно день от дня планомерно снижать объем пищи до физиологически необходимого. А вот изредка применять диеты в этом случае бесполезно, резкое и кратковременное ограничение в еде только навредит. Лишний вес будет только прибывать.Почему в борьбе с лишним весом так хочется есть?Когда женщина садится на диету — основными ее проблемами становятся постоянный голод и нарушения самочувствия. Оба эти состояния закономерны и вполне объяснимы. Резкое изменение рациона — это стресс для организма, и если голодовка продолжается несколько часов, а то и суток подряд, надпочечники синтезируют гормоны стресса — кортизол и катехоламины. Они временно оживляют обмен веществ, подстегивают его, тканям нужно работать и получать питание. Организм расходует резервы, а еды дают мало. Одним из эффектов кортизола является формирование чувства голода, это своеобразный намек: «Хозяйка, пора поесть или ты забыла?». И соответственно, чем сильнее ограничения в еде и длиннее диета, тем сильнее стресс и чувство голода. Плюс повышение уровня гормонов стресса в организме при диете (то есть, при почти голодании) приводит к множеству субъективно неприятных ощущений и агрессии, раздражению, злости.Еще одной проблемой борьбы с лишним весом являются недомогание и слабость, головные боли. Частично их формируют уже упомянутые гормоны стресса. Плюс ко всему дефицит глюкозы в плазме крови при ограничительном питании, в котором обычно резко снижен объем углеводов, приводит к гипогликемии. Для повышения ее концентрации задействуются все резервные механизмы, расходуются депо углеводов в виде гликогена в печени и мышцах. Поставки глюкозы к тканям сокращаются, организм входит в режим экономии. Лишний вес уходит с трудом, но зато самочувствие страдает достаточно сильно.Возврат к прежнему питанию: ключевые ошибкиНастрадавшись от ограничений, которые требовались в борьбе с лишним весом, приходит время окончания диеты и выхода из нее, возвращения к режиму привычного питания. И многие женщины совершают сразу несколько ошибок, которые могут привести не только к возврату потерянных кило, но и проблемам со здоровьем. Первая — неправильный выход из диеты, если питание одномоментно возвращается к привычному. Чем дольше и строже были ограничения, тем медленнее нужно возвращаться на привычное питание. Иначе есть риск развития панкреатита, колита или гастрита, обострения хронических болезней из-за стресса.Вторая — собственно возвращение на привычное питание, богатое жирами и калориями. Если получилось выдержать диету, стоит плавно из нее выйти и практиковать уже здоровое, правильное питание с устранением из него фастфуда, плюшек и калорийных блюд.Что нужно в питании после диеты?Важно понимать, что похудение при соблюдении диеты и при выходе из нее не закончено. Перестройка метаболизма на снижение веса и сжигание жиров едва началась к тому моменту, когда пора уже прекращать саму диету. Поэтому важно перестроить дальнейший рацион. Его основу должны составить овощи и фрукты, как питательные и малокалорийные, а также мясо и рыба — источники белка. Можно подобрать набор овощей так, чтобы картофеля в них было не более ? всего объема — он калорийный и богат углеводами. Важно разумно сочетать фрукты и овощи с молочными блюдами и злаками, белковой пищей. Объемы углеводов и жиров нужно сокращать, но не исключать полностью. Тогда тело будет получать все, что нужно для метаболизма, без избытка калорий. А вот плюшки, сахар, конфеты и фастфуд можно совершенно безболезненно убрать из рациона навсегда, организму от этого будет только лучше.

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