Ученые: бумажные платки для насморка бывают токсичны

Почему медики призывают забыть о бумажных платочках и снова пользоваться старыми добрыми носовыми платками из ткани?Для высмаркивания лучше использовать носовые платки из мягкой ткани, которые можно (и нужно!) регулярно стирать. Об этом специалисты заявили в интервью журналу «Умная». В очередной раз медики отметили: платком следует промокать сопли, а не растирать их.Бумажные платочки на первый взгляд гораздо удобнее. Но ученые констатируют: сырье для их производства обрабатывается химикатами, - например, хлорной известью или промышленным тальком. Некоторые из этих химкомпонентов могут быть крайне токсичными для организма.«У людей с ослабленным иммунитетом бумажные салфетки могут вызывать сильные аллергические реакции, особенно если в них содержатся красители и ароматизаторы», - предостерегли эксперты.Кроме того, бумага с большей вероятностью будет раздражать и без того воспаленную слизистую оболочку, что способно стать причиной занесения инфекции, отметили медработники. «Широко разрекламированные влажные бумажные салфетки не только не убивают болезнетворные микроорганизмы, но и служат причиной их распространения», - к такому выводу пришли ученые из Университета Кардиффа.

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